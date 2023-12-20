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Стефен Карри попал сумасшедший трёхочковый бросок в овертайме с «Бостоном»

Стефен Карри попал сумасшедший трёхочковый бросок в овертайме с «Бостоном»
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Разыгрывающий, лидер «Голден Стэйт Уорриорз» Стефен Карри принял участие в матче регулярного сезона Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) с «Бостон Селтикс», в котором его команда одержала победу со счётом 132:126 ОТ.

Регулярка НБА. Календарь
Регулярка НБА. Турнирная таблица

Карри за 12 секунд до конца овертайма при счёте 127:126 в пользу хозяев попал трёхочковый бросок с передачи разыгрывающего Криса Пола, увеличив таким образом преимущество для калифорнийской команды до четырёх очков — 130:126.

Видео можно посмотреть на канале Chaz NBA в YouTube. Права на видео принадлежат NBA MEDIA VENTURES, LLC.

35-летний баскетболист в общей сложности провёл на площадке 38 минут, набрав суммарно 33 очка (11 из 21 с игры, где 6 из 11 — трёхочковые), шесть результативных передач и три подбора. Показатель «плюс-минус» разыгрывающего составил «+8».

НБА - регулярный чемпионат
20 декабря 2023, среда. 06:00 МСК
Голден Стэйт Уорриорз
Сан-Франциско
Окончен
132 : 126
ОТ
Бостон Селтикс
Бостон
Голден Стэйт Уорриорз: Карри - 33, Томпсон - 24, Куминга - 17, Шарич - 11, Муди - 10, Джексон-Дэвис - 10, Пол - 9, Уиггинс - 6, Подзиемски - 5, Джозеф - 4, Луни - 3, Пэйтон II, Грин
Бостон Селтикс: Уайт - 30, Браун - 28, Тейтум - 15, Холидэй - 13, Хорфорд - 13, Притчард - 11, Кета - 10, Бриссетт - 6, Хозер, Бэнтон, Михайлюк, Стивенс
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