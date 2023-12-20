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33 очка Стефена Карри помогли «Голден Стэйт» одержать победу над «Бостоном»

33 очка Стефена Карри помогли «Голден Стэйт» одержать победу над «Бостоном»
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Сегодня, 20 декабря, в Сан-Франциско (США) на арене «Чейз Центр» состоялся матч регулярного сезона НБА, в котором встретились местный «Голден Стэйт Уорриорз» и «Бостон Селтикс». Хозяева победили со счётом 136:126 (ОТ).

Регулярка НБА. Календарь
Регулярка НБА. Турнирная таблица

Самым результативным игроком матча стал разыгрывающий «Голден Стэйт» Стефен Карри. На его счету 33 очка, три подбора и шесть результативных передач. Его партнёр по команде защитник Клэй Томпсон отметился 24 очками, четырьмя подборами и четырьмя передачами. Помимо них, ещё четыре игрока команды смогли набрать не менее 10 очков: Жонатан Куминга (17), Дарио Шарич (11), Трэйс Джексон-Дэвис (10) и Моузес Муди (10).

Самым результативным игроком в составе «Бостона» стал разыгрывающий Деррик Уайт. Он набрал 30 очков, совершил семь подборов и три передачи. Защитник Джейлен Браун отметился 28 очками, восемью подборами и семью передачами.

НБА - регулярный чемпионат
20 декабря 2023, среда. 06:00 МСК
Голден Стэйт Уорриорз
Сан-Франциско
Окончен
132 : 126
ОТ
Бостон Селтикс
Бостон
Голден Стэйт Уорриорз: Карри - 33, Томпсон - 24, Куминга - 17, Шарич - 11, Муди - 10, Джексон-Дэвис - 10, Пол - 9, Уиггинс - 6, Подзиемски - 5, Джозеф - 4, Луни - 3, Пэйтон II, Грин
Бостон Селтикс: Уайт - 30, Браун - 28, Тейтум - 15, Холидэй - 13, Хорфорд - 13, Притчард - 11, Кета - 10, Бриссетт - 6, Хозер, Бэнтон, Михайлюк, Стивенс
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