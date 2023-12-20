33 очка Стефена Карри помогли «Голден Стэйт» одержать победу над «Бостоном»

Сегодня, 20 декабря, в Сан-Франциско (США) на арене «Чейз Центр» состоялся матч регулярного сезона НБА, в котором встретились местный «Голден Стэйт Уорриорз» и «Бостон Селтикс». Хозяева победили со счётом 136:126 (ОТ).

Самым результативным игроком матча стал разыгрывающий «Голден Стэйт» Стефен Карри. На его счету 33 очка, три подбора и шесть результативных передач. Его партнёр по команде защитник Клэй Томпсон отметился 24 очками, четырьмя подборами и четырьмя передачами. Помимо них, ещё четыре игрока команды смогли набрать не менее 10 очков: Жонатан Куминга (17), Дарио Шарич (11), Трэйс Джексон-Дэвис (10) и Моузес Муди (10).

Самым результативным игроком в составе «Бостона» стал разыгрывающий Деррик Уайт. Он набрал 30 очков, совершил семь подборов и три передачи. Защитник Джейлен Браун отметился 28 очками, восемью подборами и семью передачами.