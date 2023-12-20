Игрок «Пармы»: в первой игре с ЦСКА мы показали себя достойно, провели работу над ошибками

Форвард «Пармы» Руслан Абдулбасиров высказался перед матчем регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ с ЦСКА.

«ЦСКА — это одна из лучших команд в лиге, они находятся в отличной форме. Соперник обладает физической мощью, отлично защищается и отдаёт больше всех в лиге результативных передач. Нас ожидает интересный и сложный матч. Для победы каждый из нас должен проявить свои лучшие качества и сыграть на пределе возможностей. В первой игре с ними мы показали себя достойно и надеемся не ударить в грязь лицом в Перми.

Нас не нужно настраивать на соперника такого уровня. После предыдущей игры в Москве провели работу над ошибками, ввели определённые корректировки. Считаю, что нам просто нужно играть в свою игру, какую мы демонстрировали в последних матчах. Уверен, что фактор домашней арены поможет в ответной игре. Рассчитываю на хорошую борьбу. Приходите поддержать нас, ваша энергия крайне необходима в таком матче!», — приводит слова Абдулбасирова пресс-служба пермского клуба.