Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Олимпия Милан — АСВЕЛ. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
22:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Игрок «Пармы»: в первой игре с ЦСКА мы показали себя достойно, провели работу над ошибками

Игрок «Пармы»: в первой игре с ЦСКА мы показали себя достойно, провели работу над ошибками
Аудио-версия:
Комментарии

Форвард «Пармы» Руслан Абдулбасиров высказался перед матчем регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ с ЦСКА.

«ЦСКА — это одна из лучших команд в лиге, они находятся в отличной форме. Соперник обладает физической мощью, отлично защищается и отдаёт больше всех в лиге результативных передач. Нас ожидает интересный и сложный матч. Для победы каждый из нас должен проявить свои лучшие качества и сыграть на пределе возможностей. В первой игре с ними мы показали себя достойно и надеемся не ударить в грязь лицом в Перми.

Нас не нужно настраивать на соперника такого уровня. После предыдущей игры в Москве провели работу над ошибками, ввели определённые корректировки. Считаю, что нам просто нужно играть в свою игру, какую мы демонстрировали в последних матчах. Уверен, что фактор домашней арены поможет в ответной игре. Рассчитываю на хорошую борьбу. Приходите поддержать нас, ваша энергия крайне необходима в таком матче!», — приводит слова Абдулбасирова пресс-служба пермского клуба.

Материалы по теме
Эмил Райкович: «Парма» — одна из самых «горячих» команд лиги, выиграли 5 раз подряд
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS
Партнерский контент

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2023
Приложение для Android