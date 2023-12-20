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«Он будет играть. Он будет в составе». Керр высоко оценил новичка «Голден Стэйт»

«Он будет играть. Он будет в составе». Керр высоко оценил новичка «Голден Стэйт»
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Главный тренер «Голден Стэйт Уорриорз» Стив Керр восторженно высказался о форварде своей команды Трэйсе Джексон-Дэвисе после матча регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) с «Бостон Селтикс» (132:126, ОТ).

Регулярка НБА. Календарь
Регулярка НБА. Турнирная таблица

«Он был потрясающим игроком, он был сосредоточен на игре. Трэйс был парнем, который изменил всё. Его показатели эффективности — «+25», это здорово, учитывая количество его игровых минут. Вторая отличная игра подряд от него. Он будет играть. Он будет в составе», — сказал Керр на послематчевой пресс-конференции.

23-летний Джексон-Дэвис отметился в матче с «Бостон Селтикс» дабл-даблом из 10 очков и 13 подборов. Игрок принял участие в 16 матчах текущего сезона НБА, набирая в среднем 4,2 очка и 2,9 подбора.

НБА - регулярный чемпионат
20 декабря 2023, среда. 06:00 МСК
Голден Стэйт Уорриорз
Сан-Франциско
Окончен
132 : 126
ОТ
Бостон Селтикс
Бостон
Голден Стэйт Уорриорз: Карри - 33, Томпсон - 24, Куминга - 17, Шарич - 11, Муди - 10, Джексон-Дэвис - 10, Пол - 9, Уиггинс - 6, Подзиемски - 5, Джозеф - 4, Луни - 3, Пэйтон II, Грин
Бостон Селтикс: Уайт - 30, Браун - 28, Тейтум - 15, Холидэй - 13, Хорфорд - 13, Притчард - 11, Кета - 10, Бриссетт - 6, Хозер, Бэнтон, Михайлюк, Стивенс
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