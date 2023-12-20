«Он будет играть. Он будет в составе». Керр высоко оценил новичка «Голден Стэйт»

Главный тренер «Голден Стэйт Уорриорз» Стив Керр восторженно высказался о форварде своей команды Трэйсе Джексон-Дэвисе после матча регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) с «Бостон Селтикс» (132:126, ОТ).

«Он был потрясающим игроком, он был сосредоточен на игре. Трэйс был парнем, который изменил всё. Его показатели эффективности — «+25», это здорово, учитывая количество его игровых минут. Вторая отличная игра подряд от него. Он будет играть. Он будет в составе», — сказал Керр на послематчевой пресс-конференции.

23-летний Джексон-Дэвис отметился в матче с «Бостон Селтикс» дабл-даблом из 10 очков и 13 подборов. Игрок принял участие в 16 матчах текущего сезона НБА, набирая в среднем 4,2 очка и 2,9 подбора.