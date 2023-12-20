Трент Фрейзер ответил на вопрос о фаворитах текущего сезона Единой лиги ВТБ

Разыгрывающий «Зенита» Трент Фрейзер высказался о конкуренции в Единой лиге ВТБ.

«Какие команды в этом сезоне могут побороться за чемпионство? Конечно, это команды из топ-4 прошлого сезона. Также я бы назвал «Енисей», который в каждом матче доставляет много проблем лидерам. Да и в целом я считаю, что место команды в турнирной таблице не всегда отражает её реальный уровень, все способны навязать борьбу в конкретном матче и серии.

При этом бороться за лидерство сложно – каждая команда имеет особый настрой. Поэтому мы просто сохраняем концентрацию и стремимся быть лучшим клубом Лиги.

Как оцениваю уровень конкуренции в Лиге после первой половины сезона? Команды стали более сыгранными, нашли свой ритм, поэтому уровень конкуренции вырос и будет продолжать расти. Разгромных результатов почти нет, поэтому во второй половине сезона игры будут ещё более напряжёнными», — приводит слова Фрейзера сайт Единой лиги ВТБ.