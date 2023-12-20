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46-летний Пол Пирс: я бы и сейчас набрал 20 очков в матче с «Детройтом» или «Сан-Антонио»

Чемпион Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) 2008 года в составе «Бостон Селтикс» Пол Пирс выразил мнение, что и сейчас, в 46 лет, смог бы показать высокую результативность в матчах с аутсайдерами текущего сезона Национальной баскетбольной ассоциации «Детройт Пистонс» или «Сан-Антонио Спёрс».

«Играя против «Детройт Пистонс» или «Сан-Антонио Спёрс», я бы и сейчас смог набрать 20 очков», — заявил Пирс в подкасте SHOWTIME Basketball.

«Детройт Пистонс» занимает последнюю, 15-ю строчку в таблице Восточной конференции Национальной баскетбольной ассоциации. В активе команды лишь две победы в 27 матчах нынешнего сезона.

«Сан-Антонио Спёрс» замыкает таблицу Западной конференции. Подопечные Грега Поповича одержали четыре победы и потерпели 22 поражения в текущем сезоне.