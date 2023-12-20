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Разыгрывающий «Зенита» назвал звёздных игроков, на которых равняется

Разыгрывающий «Зенита» назвал звёздных игроков, на которых равняется
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Разыгрывающий «Зенита» Трент Фрейзер рассказал о качествах, необходимых для игры на этой позиции.

«Какими навыками должен обладать идеальный разыгрывающий? Думаю, что разыгрывающий должен уметь управлять темпом нападения на площадке и контролировать игру все 40 минут. Безусловно, бросок и навыки передач тоже важны, но способность управлять партнёрами отличает элитных первых номеров от других игроков.

Слежу ли за звёздными игроками и перенимаю ли их «фишки»? Стараюсь следить за маленькими игроками и перенимать у них лучшее. В НБА это Стеф Карри и Кайри Ирвинг. В Евролиге слежу за Майком Джеймсом и Шейном Ларкиным. Наша игра строится похожим образом и для нас важны одни и те же навыки: скорость, передачи, броски после дриблинга», — приводит слова Фрейзера сайт Единой лиги ВТБ.

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