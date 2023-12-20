Бывший игрок G-Лиги признался в убийстве девушки

Бывший форвард клуба Лиги развития Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) «Стоктон Кингз» Ченс Команч признался в своей роли в убийстве Марайны Роджерс, предполагаемой секс-работницы, которую в последний раз видели в Лас-Вегасе 6 декабря, прежде чем её останки были обнаружены на этой неделе в пустыне Невады. Об этом сообщает Complex.

Баскетболист сообщил правоохранительным органам, что вступил в сговор с 19-летней Сакари Хэмден с целью убийства Роджерс. Команч сообщил властям, что задушил Роджерс шнуром HDMI. Впоследствии пара выбросила тело Роджерс в канаву на обочине, где полиция позже нашла её останки.

Напомним, 13 декабря 2023 года Хэмден была арестована в Лас-Вегасе группой по борьбе с преступностью (CAT) и помещена в центр заключения округа Кларк за похищение. 15 декабря Команч был арестован членами Калифорнийской группы по задержанию преступников ФБР в Сакраменто, штат Калифорния.