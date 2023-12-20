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«Он делал всё, что хотел». Зайон Уильямсон — о Моранте

«Он делал всё, что хотел». Зайон Уильямсон — о Моранте
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Форвард «Нью-Орлеан Пеликанс» Зайон Уильямсон прокомментировал поражение в матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) с «Мемфис Гриззлиз». Баскетболист отметил разыграющего команды соперника Джа Моранта.

«Он делал всё, что хотел. У нас не получалось остановить «Мемфис». Наши противники набирали очки почти в каждой атаке», — приводит слова Уильямсона CyrusTheVirus в социальной сети Х (бывший Twitter).

Напомним, встреча прошла сегодня, 20 декабря, и завершилась победой «Мемфис Гриззлиз» со счётом 115:113. В этом матче Морант записал на свой счёт 34 очка, шесть подборов и восемь результативных передач. Ранее он был дисквалифицирован на 25 матчей регулярного чемпионата НБА за демонстрацию оружия в прямом эфире в социальных сетях.

НБА - регулярный чемпионат
20 декабря 2023, среда. 03:30 МСК
Нью-Орлеан Пеликанс
Нью-Орлеан
Окончен
113 : 115
Мемфис Гриззлиз
Мемфис
Нью-Орлеан Пеликанс: Ингрэм - 34, Валанчюнас - 22, Макколлум - 18, Уильямсон - 13, Джонс - 7, Мёрфи - 7, Зеллер - 4, Маршалл - 3, Дэниэлс - 3, Альварадо - 2, Хоукинс, Робинсон-Эрл
Мемфис Гриззлиз: Морант - 34, Джексон - 24, Бейн - 21, Уильямс Мл. - 9, Альдама - 8, Бийомбо - 8, Тиллман - 7, Уильямс - 4, Гильярд, Родди, Роуз, Кончар
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