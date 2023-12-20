«Он делал всё, что хотел». Зайон Уильямсон — о Моранте

Форвард «Нью-Орлеан Пеликанс» Зайон Уильямсон прокомментировал поражение в матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) с «Мемфис Гриззлиз». Баскетболист отметил разыграющего команды соперника Джа Моранта.
«Он делал всё, что хотел. У нас не получалось остановить «Мемфис». Наши противники набирали очки почти в каждой атаке», — приводит слова Уильямсона CyrusTheVirus в социальной сети Х (бывший Twitter).
Напомним, встреча прошла сегодня, 20 декабря, и завершилась победой «Мемфис Гриззлиз» со счётом 115:113. В этом матче Морант записал на свой счёт 34 очка, шесть подборов и восемь результативных передач. Ранее он был дисквалифицирован на 25 матчей регулярного чемпионата НБА за демонстрацию оружия в прямом эфире в социальных сетях.
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