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Бэйлесс: каждая минута игры Моранта была проблемой для «Пеликанс»

Бэйлесс: каждая минута игры Моранта была проблемой для «Пеликанс»
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Известный телеведущий Скип Бэйлесс прокомментировал возвращение разыгрывающего «Мемфис Гриззлиз» Джа Моранта на паркет Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) после 25-матчевой дисквалификации.

«Джа Морант сделал «Мемфис» совершенно другой баскетбольной командой. Каждая минута его игры была проблемой для «Пеликанс». Его игровая выносливость была невероятной. Его смелость взять ответственность за решающий бросок была невероятным зрелищем. Какое возвращение!» — написал Бэйлесс в социальной сети Х (ранее Twitter).

Напомним, сегодня, 20 декабря, «Мемфис Гриззлиз» одержал победу со счётом 115:113 в матче регулярного чемпионата НБА с «Нью-Орлеан Пеликанс». Морант записал на свой счёт победный бросок, 34 очка, шесть подборов и восемь результативных передач.

НБА - регулярный чемпионат
20 декабря 2023, среда. 03:30 МСК
Нью-Орлеан Пеликанс
Нью-Орлеан
Окончен
113 : 115
Мемфис Гриззлиз
Мемфис
Нью-Орлеан Пеликанс: Ингрэм - 34, Валанчюнас - 22, Макколлум - 18, Уильямсон - 13, Джонс - 7, Мёрфи - 7, Зеллер - 4, Маршалл - 3, Дэниэлс - 3, Альварадо - 2, Хоукинс, Робинсон-Эрл
Мемфис Гриззлиз: Морант - 34, Джексон - 24, Бейн - 21, Уильямс Мл. - 9, Альдама - 8, Бийомбо - 8, Тиллман - 7, Уильямс - 4, Гильярд, Родди, Роуз, Кончар
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