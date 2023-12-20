Тренер ЦСКА Райкович назвал причины поражения в матче с «Пармой»

Главный тренер московского ЦСКА Эмил Райкович прокомментировал поражение в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ с пермской командой «Парма-Пари».

«Хочу поздравить «Парму» с победой. Сегодня они провели отличный матч и порадовали своих прекрасных болельщиков! Мы провели этот матч не по плану, были слишком мягкими, не контролировали ритм игры, не были достаточно агрессивны как в нападении, так и в защите, не находили логичных решений», — приводит слова Райковича официальный сайт Единой лиги ВТБ.

Напомним, матч состоялся сегодня, 20 декабря. «Парма» одержала победу со счётом 82:78. Пермская команда находится на шестой строчке в турнирной таблице чемпионата. Московские армейцы располагаются на первой позиции.