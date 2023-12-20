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Тренер ЦСКА Райкович назвал причины поражения в матче с «Пармой»

Тренер ЦСКА Райкович назвал причины поражения в матче с «Пармой»
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Главный тренер московского ЦСКА Эмил Райкович прокомментировал поражение в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ с пермской командой «Парма-Пари».

Единая лига ВТБ . 1-й этап
20 декабря 2023, среда. 17:30 МСК
Парма
Пермский край
Окончен
82 : 78
ЦСКА
Москва
Парма: Риз - 22, Джонсон - 21, Абдулбасиров - 18, Соломон - 11, Платунов - 6, Халтурин - 2, Чебуркин - 2, Свинин, Перевалов, Морозов, Тучков, Егоров
ЦСКА: Астапкович - 21, Уэйр - 19, М'Бай - 13, Тримбл - 8, Ухов - 6, Джекири - 4, Михайловский - 3, Антонов - 2, Жан-Шарль - 2, Зайцев, Карданахишвили, Клюев

«Хочу поздравить «Парму» с победой. Сегодня они провели отличный матч и порадовали своих прекрасных болельщиков! Мы провели этот матч не по плану, были слишком мягкими, не контролировали ритм игры, не были достаточно агрессивны как в нападении, так и в защите, не находили логичных решений», — приводит слова Райковича официальный сайт Единой лиги ВТБ.

Напомним, матч состоялся сегодня, 20 декабря. «Парма» одержала победу со счётом 82:78. Пермская команда находится на шестой строчке в турнирной таблице чемпионата. Московские армейцы располагаются на первой позиции.

Турнирная таблица Единой лиги ВТБ
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