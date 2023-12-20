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«Очень большая победа для нас». Тренер «Пармы» Пашутин — о матче с ЦСКА

«Очень большая победа для нас». Тренер «Пармы» Пашутин — о матче с ЦСКА
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Главный тренер пермской команды «Парма-Пари» Евгений Пашутин прокомментировал победу над московским ЦСКА (82:78) в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ.

«Я думаю, что это очень большая победа для нас! Поздравляю всех с победой! Сегодня мы были едины со всем «Молотом». Феноменальная энергетика. Ребята объединились, достойно защищались, после перерыва мы поговорили и исправили некоторые ошибки. Была установка в концовке играть один на один, не давать забить «трёху» и заставлять идти в проход и останавливать соперника. В нападении приобрели уверенность за счёт поддержки зала. Все бились самоотверженно. Сейчас мы должны восстановиться и быть готовыми идти к своей цели – попаданию в шестёрку», — приводит слова Пашутина официальный сайт Единой лиги ВТБ.

Пермская команда находится на шестой строчке в турнирной таблице чемпионата. Московские армейцы располагаются на первой позиции.

Турнирная таблица Единой лиги ВТБ
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