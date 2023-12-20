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«Пари Нижний Новгород» оказался сильнее «Руны» в Единой лиге ВТБ

«Пари Нижний Новгород» оказался сильнее «Руны» в Единой лиге ВТБ
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Завершился матч регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ сезона-2023/2024 между командой «Пари Нижний Новгород» и московской «Руной». Встреча прошла на арене «Нагорный» в Нижнем Новгороде. «Пари НН» одержал победу со счётом 67:59.

Единая лига ВТБ. Турнирная таблица
Единая лига ВТБ. Календарь

Первая четверть закончилась со счётом 20:14 в пользу «Руны». Вторую двадцатиминутку нижегородцы выиграли с разницей в 12 очков — 23:11. По итогам следующей четверти «Пари НН» укрепил своё преимущество. В заключительной четверти московская команда была сильнее, но это не помогло им отыграться.

Самым результативным баскетболистом матча стал разыгрывающий «Пари НН» Кейси Шеперд, записавший на свой счёт 21 очко. Также он отметился пятью подборами и восемью голевыми передачами.

Единая лига ВТБ . 1-й этап
20 декабря 2023, среда. 19:30 МСК
Пари Нижний Новгород
Нижний Новгород
Окончен
67 : 59
Руна
Москва
Пари Нижний Новгород: Шеперд - 21, Новакович - 16, Бабурин - 9, Коузи - 7, Апич - 5, Ганькевич - 4, Гафуров - 3, Чадов - 2, Воронцов, Ивлев, Понкрашов, Зоткин
Руна: Раданов - 15, Хилл - 13, Иванович - 11, Попов - 8, Сопин - 5, Тайус - 4, Савин - 3, Янг, Комиссаров, Походяев, Жмако
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