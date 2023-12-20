«Пари Нижний Новгород» оказался сильнее «Руны» в Единой лиге ВТБ

Завершился матч регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ сезона-2023/2024 между командой «Пари Нижний Новгород» и московской «Руной». Встреча прошла на арене «Нагорный» в Нижнем Новгороде. «Пари НН» одержал победу со счётом 67:59.

Первая четверть закончилась со счётом 20:14 в пользу «Руны». Вторую двадцатиминутку нижегородцы выиграли с разницей в 12 очков — 23:11. По итогам следующей четверти «Пари НН» укрепил своё преимущество. В заключительной четверти московская команда была сильнее, но это не помогло им отыграться.

Самым результативным баскетболистом матча стал разыгрывающий «Пари НН» Кейси Шеперд, записавший на свой счёт 21 очко. Также он отметился пятью подборами и восемью голевыми передачами.