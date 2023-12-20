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Видеообзор матчей Евролиги за 19 декабря

Видеообзор матчей Евролиги за 19 декабря
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Вчера, 19 декабря, состоялось пять матчей регулярного чемпионата Евролиги. Предлагаем вашему вниманию видеообзоры прошедших игр.

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Евролига. Календарь
Евролига. Турнирная таблица

Испанская «Барселона» сенсационно уступила аутсайдеру турнира немецкой «Альбе» со счётом 70:74.

Евролига. «Альба» — «Барселона»:

Тель-авивский «Маккаби» одержал важную победу над «Басконией» (89:81).

Евролига. «Маккаби» Тель-Авив — «Баскония»:

Мадридский «Реал» обыграл сербскую «Црвену Звезду» с разницей в 14 очков (72:58).

Евролига. «Црвена Звезда» — «Реал» Мадрид:

В двух оставшихся матчах сербский «Партизан» выиграл у испанской «Валенсии» со счётом 72:67, а итальянский «Виртус» с трудом одолел греческий «Олимпиакос» — 69:67.

Евролига . Регулярный чемпионат. 15-й тур
19 декабря 2023, вторник. 23:00 МСК
Валенсия
Валенсия, Испания
Окончен
67 : 72
Партизан
Белград, Сербия
Валенсия: Клавер, Пуэрто, Рейверс, Прадилья, Лопес-Аростеги, Джонс, Inglis, Jovic, Туре, Херманнссон, Робертсон, Дэвис
Партизан: Вукчевич, Ледей, Копривица, Пантер, Смайлагич, Ярамаз, Нанналли, Анджушич, Дозьер, Понитка, Камински, Caboclo
Евролига . Регулярный чемпионат. 15-й тур
19 декабря 2023, вторник. 22:30 МСК
Виртус Болонья
Болонья, Италия
Окончен
69 : 67
Олимпиакос
Пирей, Греция
Виртус Болонья: Кординье, Лундберг, Белинелли, Пайола, Смит, Добрич, Cacok, Шенгелия, Хэкетт, Полонара, Данстон, Абасс
Олимпиакос: Уолкап, Уильямс-Госс, Канаан, Ларенцакис, Фалль, Папаниколау, Браздейкис, Питерс, Петрушев, Милутинов, Сикма, Маккиссик
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