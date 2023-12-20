Видеообзор матчей Евролиги за 19 декабря

Вчера, 19 декабря, состоялось пять матчей регулярного чемпионата Евролиги. Предлагаем вашему вниманию видеообзоры прошедших игр.

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Испанская «Барселона» сенсационно уступила аутсайдеру турнира немецкой «Альбе» со счётом 70:74.

Евролига. «Альба» — «Барселона»:

Тель-авивский «Маккаби» одержал важную победу над «Басконией» (89:81).

Евролига. «Маккаби» Тель-Авив — «Баскония»:

Мадридский «Реал» обыграл сербскую «Црвену Звезду» с разницей в 14 очков (72:58).

Евролига. «Црвена Звезда» — «Реал» Мадрид:

В двух оставшихся матчах сербский «Партизан» выиграл у испанской «Валенсии» со счётом 72:67, а итальянский «Виртус» с трудом одолел греческий «Олимпиакос» — 69:67.