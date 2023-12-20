«Кливленд Кавальерс» и Рики Рубио начали переговоры о расторжении контракта

«Кливленд Кавальерс» может расстаться с разыгрывающим Рики Рубио. Стороны уже начали переговоры о расторжении контракта. Об этом сообщает The Athletic.

По информации источника, баскетболист как минимум не вернётся в этом сезоне. В общем и целом есть серьёзные сомнения относительно того, сможет ли он когда-нибудь снова играть.

Рубио за этот сезон заработает $ 6,1 млн, а его контракт на следующий год гарантирует сумму в $ 4,25 млн. Представители клуба и Рубио могут договориться о выкупе значительной части контракта. Они также могли бы отказаться от него и «растянуть» выплаты оставшейся зарплаты на более длительный период или, возможно, включить его контракт в сделку. Клуб хочет поступить правильно в отношении Рубио.

Напомним, летом Рубио объявил о приостановлении карьеры из-за проблем с ментальным здоровьем. Игрок пропустил чемпионат мира — 2023.