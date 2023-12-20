Харпер — о баннере в честь победы в Кубке НБА: неловко за более серьёзные баннеры

Пятикратный чемпион Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), экс-баскетболист «Лос-Анджелес Лейкерс» Рон Харпер поделился мнением на тему баннера, который клуб вывесил в честь победы во Внутрисезонном турнире НБА.

«Неловко за все эти баннеры в честь побед по итогам сезонов НБА. Нравится это болельщикам или нет, но Внутрисезонный турнир останется и, судя по всему, уже принёс лиге успех», — написал Харпер у себя в социальных сетях.

Напомним, в финале Внутрисезонного турнира «Лейкерс» оказались сильнее «Индианы Пэйсерс» (123:109). Несмотря на не самую высокую значимость такой победы, на Crypto.com-арене в Лос-Анджелесе был вывешен специальный баннер в честь триумфа. Это решение подверглось критике.