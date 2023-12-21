«Ховентуд» одолел «Вулвз» в 12-м туре баскетбольного Еврокубка

Вчера, 21 декабря, состоялся матч 12-го тура группы А баскетбольного Еврокубка между литовским «Вулвзом» и испанским «Ховентудом». Встреча прошла в Вильнюсе (Литва). Гости одержали победу со счётом 94:79.

Первая четверть закончилась со счётом 20:15 в пользу «Вулвз». По итогам второй четверти испанская команда сократила отставание на три очка. В следующей десятиминутке «Ховентуд» вырвался вперёд. В заключительной четверти гости сумели сохранить лидерство и завоевать итоговую победу.

Самым результативным игроком матча стал баскетболист «Ховентуда» Андрес Фелис. Он набрал 18 очков, отметился пятью подборами и 10 голевыми передачами.

Еврокубок. «Вулвз» — «Ховентуд»:

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