Видеообзор матчей Евролиги за 20 декабря

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В среду, 20 декабря, состоялись четыре заключительных матча 15-го тура регулярного сезона Евролиги.

«Чемпионат» предлагает ознакомиться с лучшими моментами игр.

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«Монако» проиграл «Панатинаикосу» с разницей в одно очко — 90:91. Греческий клуб одержал восьмую победу в турнире.

Евролига. «Монако» — «Панатинаикос»:

«Фенербахче» победил литовский «Жальгирис» с разницей в два очка: 80:78. На счету турецкой команды стало восемь выигранных поединков.

Евролига. «Фенербахче» — «Жальгирис»:

«Бавария» обыграла «Анадолу Эфес» со счётом 86:71. Для немецкого клуба эта седьмая победа в турнире.

Евролига. «Бавария» — «Анадолу Эфес»:

«Олимпия Милан» разгромила АСВЕЛ — 85:71. Итальянская команда одержала шестую победу, французская — потерпела 13-е поражение.

Евролига. «Олимпия Милан» — АСВЕЛ: