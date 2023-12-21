Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

«Филадельфия» обыграла лидера НБА «Миннесоту», Эмбиид набрал 51 очко

«Филадельфия» обыграла лидера НБА «Миннесоту», Эмбиид набрал 51 очко
Аудио-версия:
Комментарии

В ночь с 20 на21 декабря мск на паркете филадельфийского «Веллс Фарго Центра» состоялся матч регулярного чемпионата НБА «Филадельфия Сиксерс» — «Миннесота Тимбервулвз». Хозяева площадки одержали победу со счётом 127:113.

НБА Регулярный чемпионат. Календарь
НБА Регулярный чемпионат. Турнирная таблица

На старте матча гостям удался рывок 8:0, но «Сиксерс» быстро его отыграли и к концу четверти лидировали с перевесом в четыре очка, таким же был отрыв и по итогу первой половины. В третьей четверти «Миннесота» вышла вперёд с максимальным преимуществом +7, однако к её концу вновь впереди была «Филадельфия» — теперь на три очка. Решающий отрезок матча также остался за хозяевами, которые сделали ключевой рывок и добились итоговой победы.

Лидирующие в регулярном чемпионате «Тимбервулвз» проиграли вторую игру из последних пяти, «Филадельфия» одержала седьмую победу в восьми последних матчах. Самым результативным игроком стал Джоэл Эмбиид («Фидадельфия»), набравший 51 очко при 12 подборах и трёх результативных передачах.

НБА - регулярный чемпионат
21 декабря 2023, четверг. 03:00 МСК
Филадельфия Сиксерс
Филадельфия
Окончен
127 : 113
Миннесота Тимбервулвз
Миннеаполис
Филадельфия Сиксерс: Эмбиид - 51, Макси - 35, Харрис - 9, Рид - 8, Убре - 7, Моррис - 5, Беверли - 5, Мелтон - 4, Мартин - 3, Бамба, Спрингер, Хаус, Коркмаз
Миннесота Тимбервулвз: Эдвардс - 27, Таунс - 23, Макдэниелс - 21, Рид - 10, Конли - 9, Гобер - 8, Браун - 5, Александер-Уолкер - 4, Андерсон - 2, Мур - 2, Милтон - 2, Маклафлин, Миллер, Гарза
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS
Партнерский контент

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2023
Приложение для Android