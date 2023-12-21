«Филадельфия» обыграла лидера НБА «Миннесоту», Эмбиид набрал 51 очко

В ночь с 20 на21 декабря мск на паркете филадельфийского «Веллс Фарго Центра» состоялся матч регулярного чемпионата НБА «Филадельфия Сиксерс» — «Миннесота Тимбервулвз». Хозяева площадки одержали победу со счётом 127:113.

На старте матча гостям удался рывок 8:0, но «Сиксерс» быстро его отыграли и к концу четверти лидировали с перевесом в четыре очка, таким же был отрыв и по итогу первой половины. В третьей четверти «Миннесота» вышла вперёд с максимальным преимуществом +7, однако к её концу вновь впереди была «Филадельфия» — теперь на три очка. Решающий отрезок матча также остался за хозяевами, которые сделали ключевой рывок и добились итоговой победы.

Лидирующие в регулярном чемпионате «Тимбервулвз» проиграли вторую игру из последних пяти, «Филадельфия» одержала седьмую победу в восьми последних матчах. Самым результативным игроком стал Джоэл Эмбиид («Фидадельфия»), набравший 51 очко при 12 подборах и трёх результативных передачах.