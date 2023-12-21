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Все результаты игрового дня НБА 21 декабря

Все результаты игрового дня НБА 21 декабря
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Сегодня, 21 декабря, состоялось 10 матчей в рамках регулярного сезона Национальной баскетбольной ассоциации.

Регулярный чемпионат НБА. Календарь
Регулярный чемпионат НБА. Турнирная таблица

Регулярный сезон НБА. 21 декабря. Результаты

«Индиана Пэйсерс» — «Шарлотт Хорнетс» — 144:113.
«Кливленд Кавальерс» — «Юта Джаз» — 124:116.
«Орландо Мэджик» — «Майами Хит» — 106:115.
«Филадельфия Сиксерс» — «Миннесота Тимбервулвз» — 127:113.
«Бруклин Нетс» — «Нью-Йорк Никс» — 102:121.
«Торонто Рэпторс» — «Денвер Наггетс» — 104:113.
«Хьюстон Рокетс» — «Атланта Хоукс» — 127:134.
«Чикаго Буллз» — «Лос-Анджелес Лейкерс» — 124:108.
«Даллас Маверикс» — «Лос-Анджелес Клипперс» — 111:120.
«Сакраменто Кингз» — «Бостон Селтикс» — 119:144.

Отметим, что «Бостону» первым в лиге удалось достичь отметки в 21 выигранный матч, что позволило ему стать лучшим клубом текущего сезона НБА по проценту побед.

НБА - регулярный чемпионат
21 декабря 2023, четверг. 03:00 МСК
Индиана Пэйсерс
Индианаполис
Окончен
144 : 113
Шарлотт Хорнетс
Шарлотт
Индиана Пэйсерс: Хилд - 25, Халибёртон - 19, Несмит - 19, Тёрнер - 18, Матурин - 14, Джексон - 10, Смит - 10, Макконнелл - 9, Топпин - 6, Браун - 6, Нвора - 6, Джонсон - 2, Нембард
Шарлотт Хорнетс: Розир - 25, Миллер - 21, Бриджес - 19, Вашингтон - 12, Хэйворд - 11, Смит - 6, Ричардс - 4, Смит - 4, Менса - 4, Букнайт - 3, Макгауэнс - 2, Тор - 2, Блэк
НБА - регулярный чемпионат
21 декабря 2023, четверг. 03:00 МСК
Кливленд Кавальерс
Кливленд
Окончен
124 : 116
Юта Джаз
Ньютаун
Кливленд Кавальерс: Меррилл - 27, ЛеВерт - 23, Страс - 18, Аллен - 17, Ньянг - 15, Томпсон - 10, Портер - 6, Окоро - 5, Уэйд - 3, Мобли, Бейтс, Джонс
Юта Джаз: Маркканен - 26, Секстон - 20, Хортон-Такер - 19, Коллинс - 16, Кесслер - 10, Фонтеккио - 9, Данн - 8, Олиник - 5, Агбаджи - 3, Хендрикс, Саманич, Юртсевен
НБА - регулярный чемпионат
21 декабря 2023, четверг. 03:00 МСК
Орландо Мэджик
Орландо
Окончен
106 : 115
Майами Хит
Майами
Орландо Мэджик: Энтони - 20, Вагнер - 15, Саггс - 11, Вагнер - 11, Банкеро - 10, Айзек - 9, Хьюстан - 9, Картер - 8, Океке - 5, Блэк - 4, Битадзе - 4, Ховард, Харрис
Майами Хит: Хироу - 28, Адебайо - 18, Хайсмит - 15, Ричардсон - 12, Брайант - 12, Робинсон - 12, Жакез-мл. - 10, Мартин - 5, Лоури - 3, Йович, Кэйн, Робинсон
НБА - регулярный чемпионат
21 декабря 2023, четверг. 03:00 МСК
Филадельфия Сиксерс
Филадельфия
Окончен
127 : 113
Миннесота Тимбервулвз
Миннеаполис
Филадельфия Сиксерс: Эмбиид - 51, Макси - 35, Харрис - 9, Рид - 8, Убре - 7, Моррис - 5, Беверли - 5, Мелтон - 4, Мартин - 3, Бамба, Спрингер, Хаус, Коркмаз
Миннесота Тимбервулвз: Эдвардс - 27, Таунс - 23, Макдэниелс - 21, Рид - 10, Конли - 9, Гобер - 8, Браун - 5, Александер-Уолкер - 4, Андерсон - 2, Мур - 2, Милтон - 2, Маклафлин, Миллер, Гарза
НБА - регулярный чемпионат
21 декабря 2023, четверг. 03:30 МСК
Бруклин Нетс
Нью-Йорк
Окончен
102 : 121
Нью-Йорк Никс
Нью-Йорк
Бруклин Нетс: Джонсон - 20, Томас - 20, Бриджес - 15, Динвидди - 10, Финни-Смит - 10, Шарп - 9, О'Нил - 6, Клэкстон - 6, Уотфорд - 4, Уилсон - 2, Смит, Джайлс
Нью-Йорк Никс: Рэндл - 26, Дивинченцо - 23, Куикли - 19, Брансон - 16, Барретт - 14, Харт - 10, Гримс - 5, Джеффрис - 4, Хартенштайн - 2, Гибсон - 2, Макбрайд, Фурнье, Арчидиаконоу
НБА - регулярный чемпионат
21 декабря 2023, четверг. 03:30 МСК
Торонто Рэпторс
Торонто
Окончен
104 : 113
Денвер Наггетс
Денвер
Торонто Рэпторс: Барнс - 30, Сиакам - 18, Ачиува - 13, Трент-мл. - 12, Ануноби - 9, Шрёдер - 7, Флинн - 6, Буше - 5, Пёлтль - 4, Дик, Макдэниелс, Темпл, Янг, Портер
Денвер Наггетс: Йокич - 31, Маррей - 20, Портер - 12, Гордон - 12, Уотсон - 11, Колдуэлл-Поуп - 10, Строутер - 7, Джексон - 7, Браун - 3, Джордан, Холидэй, Гиллеспи, Ннаджи
НБА - регулярный чемпионат
21 декабря 2023, четверг. 04:00 МСК
Хьюстон Рокетс
Хьюстон
Окончен
127 : 134
Атланта Хоукс
Атланта
Хьюстон Рокетс: Смит II - 34, Ванвлит - 32, Брукс - 19, Грин - 16, Шенгюн - 14, Холидей - 8, Томпсон - 2, Грин - 2, Ландейл, Тэйт, Уильямс, Баллок, Марьянович
Атланта Хоукс: Янг - 30, Богданович - 22, Мюррей - 21, Оконгву - 19, Капела - 15, Хантер - 11, Бей - 9, Мэтьюз - 6, Мэттьюз - 1, Форрест, Миллз, Фернанду
НБА - регулярный чемпионат
21 декабря 2023, четверг. 04:00 МСК
Чикаго Буллз
Чикаго
Окончен
124 : 108
Лос-Анджелес Лейкерс
Лос-Анджелес
Чикаго Буллз: Дерозан - 27, Уайт - 17, Карузо - 15, Уильямс - 15, Досунму - 14, Вучевич - 13, Драммонд - 11, Картер - 10, Терри - 2, Крэйг, Филлипс, Тэйлор
Лос-Анджелес Лейкерс: Джеймс - 25, Ривз - 21, Дэвис - 19, Принс - 16, Реддиш - 13, Хатимура - 5, Винсент - 3, Расселл - 2, Вандербилт - 2, Хэйс - 2, Кристи, Льюис, Вуд
НБА - регулярный чемпионат
21 декабря 2023, четверг. 04:30 МСК
Даллас Маверикс
Даллас
Окончен
111 : 120
Лос-Анджелес Клипперс
Лос-Анджелес
Даллас Маверикс: Дончич - 28, Хардуэй-младший - 21, Джонс - 19, Экзам - 16, Харди - 15, Уильямс - 9, Пауэлл - 3, Лоусон, Проспер, Холмс, Карри, Моррис
Лос-Анджелес Клипперс: Леонард - 30, Пауэлл - 21, Харден - 17, Коффи - 12, Зубац - 12, Тайс - 11, Уэстбрук - 10, Мэнн - 7, Бостон, Хиланд, Такер, Браун
НБА - регулярный чемпионат
21 декабря 2023, четверг. 06:00 МСК
Сакраменто Кингз
Сакраменто
Окончен
119 : 144
Бостон Селтикс
Бостон
Сакраменто Кингз: Фокс - 29, Сабонис - 13, Мюррэй - 13, Эллис - 12, Лайлз - 11, Монк - 10, Барнс - 10, Хаертер - 7, Эдвардс - 7, Макги - 4, Везенков - 3, Дуарте, Митчелл, Toscano
Бостон Селтикс: Браун - 28, Уайт - 28, Порзингис - 24, Холидэй - 21, Притчард - 20, Хозер - 10, Кета - 6, Бриссетт - 3, Михайлюк - 2, Стивенс - 2, Бэнтон
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