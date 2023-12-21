Все результаты игрового дня НБА 21 декабря

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Сегодня, 21 декабря, состоялось 10 матчей в рамках регулярного сезона Национальной баскетбольной ассоциации.

Регулярный сезон НБА. 21 декабря. Результаты

«Индиана Пэйсерс» — «Шарлотт Хорнетс» — 144:113.

«Кливленд Кавальерс» — «Юта Джаз» — 124:116.

«Орландо Мэджик» — «Майами Хит» — 106:115.

«Филадельфия Сиксерс» — «Миннесота Тимбервулвз» — 127:113.

«Бруклин Нетс» — «Нью-Йорк Никс» — 102:121.

«Торонто Рэпторс» — «Денвер Наггетс» — 104:113.

«Хьюстон Рокетс» — «Атланта Хоукс» — 127:134.

«Чикаго Буллз» — «Лос-Анджелес Лейкерс» — 124:108.

«Даллас Маверикс» — «Лос-Анджелес Клипперс» — 111:120.

«Сакраменто Кингз» — «Бостон Селтикс» — 119:144.

Отметим, что «Бостону» первым в лиге удалось достичь отметки в 21 выигранный матч, что позволило ему стать лучшим клубом текущего сезона НБА по проценту побед.