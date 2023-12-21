Легионер УНИКСа Бако назвал клуб Единой лиги, который удивил его больше всего

Форвард баскетбольного клуба УНИКС бельгиец Исмаэль Бако назвал команду Единой лиги ВТБ, которая смогла удивить его больше всего.

«Автодор» удивил меня больше других. Они действуют очень быстро, хорошо двигают мяч. Постоянно приходилось бегать за ними, после матча я был выжат как лимон. Мы готовились к матчу и были готовы к такому темпу, но на паркете пришлось непросто», — сказал Бако на YouTube-канале Единой лиги ВТБ.

Исмаэлю Бако 28 лет. Бельгиец начал профессиональную карьеру в 2012 году на родине и выступал за такие команды, как АСВЕЛ (Франция) и «Виртус Болонья» (Италия).

После 16 игр Единой лиги ВТБ УНИКС занимает вторую строчку в турнирной таблице, имея в своём активе 12 побед при четырёх поражениях. Возглавляет чемпионат ЦСКА — 16 побед, два поражения.