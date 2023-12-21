«Был страх перед Россией». Бельгиец Бако — о сомнениях перед переходом в УНИКС

Форвард баскетбольного клуба УНИКС, бельгиец Исмаэль Бако рассказал о своих сомнениях перед переходом в казанский клуб.

«Конечно, когда УНИКС только предложил мне контракт, был страх перед Россией и незнакомой обстановкой, но в конце концов я приехал играть в баскетбол. Уровень лиги очень высокий, а в этом сезоне ещё сильнее вырос, что не может не радовать. Это отличный чемпионат с сильными командами, многие игроки хотят приехать сюда.

Я очень рад, что у меня появился такой шанс. Парни, с которыми я советовался, которые сами играли здесь, сказали ни о чём не беспокоиться, верить, что буду в безопасности и получать удовольствие. И сезон насыщенный, поэтому некогда отвлекаться на посторонние вещи», — сказал Бако на YouTube-канале Единой лиги ВТБ.

Исмаэлю Бако 28 лет. Бельгиец начал профессиональную карьеру в 2012 году на родине и выступал за такие команды, как АСВЕЛ (Франция) и «Виртус Болонья» (Италия).