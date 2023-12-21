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Бельгийский игрок УНИКСа рассказал о стремлении выучить русский язык

Бельгийский игрок УНИКСа рассказал о стремлении выучить русский язык
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Форвард баскетбольного клуба УНИКС бельгиец Исмаэль Бако рассказал о том, как он пытается изучать русский язык.

«Я пытаюсь учить русский, но нужно сказать, что язык сложный. Я стараюсь, прикладываю усилия. Хочу сначала выучить какие-то общие слова. Что-то уже знаю, например, «привет», «хорошо». Всё больше и больше погружаюсь в изучение, скачал пару приложений, чтоб сразу смотреть новые слова и запоминать их. Местные улыбаются, когда я пытаюсь говорить с ними на русском, но всегда помогают, подсказывают. Это интересный опыт для меня», — сказал Бако на YouTube-канале Единой лиги ВТБ.

После 16 игр Единой лиги ВТБ УНИКС занимает вторую строчку в турнирной таблице, имея в своём активе 12 побед при четырёх поражениях. Возглавляет чемпионат ЦСКА — 16 побед, два поражения.

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