«Наконец-то смогу слепить снеговика». Легионер УНИКСа Бако — о зиме в Казани

Форвард баскетбольного клуба УНИКС бельгиец Исмаэль Бако высказался по поводу погодных условий в Казани.

«Зима действительно холодная, и к этому весьма сложно подготовиться, даже если знаешь. Но с этим ничего не поделаешь, нужно принять и привыкнуть. Конечно, перед переходом я читал о городе, климате. Видел, что в январе и декабре может быть минус 20 градусов, много снега, но я всегда стараюсь мыслить позитивно. Например, я наконец-то смогу слепить снеговика или поиграть в снежки. Такой подход спасает!» — сказал Бако на YouTube-канале Единой лиги ВТБ.

Исмаэлю Бако 28 лет. Бельгиец начал профессиональную карьеру в 2012 году на родине и выступал за такие команды, как АСВЕЛ (Франция) и «Виртус Болонья» (Италия).