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Ченнинг Фрай: если Карри входит в пятёрку лучших, то где находится Дюрант?

Ченнинг Фрай: если Карри входит в пятёрку лучших, то где находится Дюрант?
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Чемпион Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) 2016 года в составе «Кливленд Кавальерс» Ченнинг Фрай спросил, какое место занимает Кевин Дюрант, если звёздный разыгрывающий «Голден Стэйт Уорриорз» Стефен Карри считается игроком топ-5.

«У меня есть реальное мнение по этому поводу, но я хочу спросить: если Стеф входит в пятёрку лучших, то где находится Кей Ди?» — написал Фрай в социальных сетях.

Карри и Дюрант выиграли два титула вместе за время совместной игры в «Голден Стэйт». Примечательно, что оба раза именно Дюрант признавался MVP финала.

Карри — четырёхкратный чемпион и двукратный MVP лиги, а Дюрант — двукратный чемпион и однократный MVP лиги. У Дюранта больше очков за карьеру, чем у Карри, но защитник «Уорриорз» является рекордсменом по количеству реализованных трёхочковых бросков.

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