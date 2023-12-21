Василий Карасёв: нам нужно хотя бы найти свою игру, так играть невозможно

Главный тренер МБА Василий Карасёв высказался по поводу плохой формы своей команды.

Напомним, вчера МБА уступила «Самаре» со счётом 65:76.

«Ситуация у нас довольно тяжёлая, мы проиграли много матчей – и нам нужно хотя бы найти свою игру, постараться через защиту. Но качество нашей игры – это огромная проблема: за три четверти мы совершили 21 потерю и промазали просто море свободных бросков. Так играть невозможно, тем более на выезде. Чуть-чуть мы сыграли без потерь, нашли в четвёртой четверти пятёрку, была даже, наверное, возможность вернуться в игру – и опять две потери подряд, два проигранных подбора… Концентрация, которая должна быть на протяжении всей игры, у нас страдает и хромает. Она нас и подвела.

Давит ли на нас неудачная серия? Наверное, не столько это серия, сколько качество самой игры. Ситуаций мы создаём много, но качества, чтобы решить эти ситуации, забить эти свободные броски, у нас пока нет. Будем над этим работать», — приводит слова Карасёва пресс-служба Единой лиги ВТБ.