Бекки Хэммон рассказала, что нужно улучшить в игре «Финикса»

Тренер «Лас-Вегас Эйсес» и бывшая помощница Грега Поповича Бекки Хэммон высказалась по поводу проблем «Финикс Санз».

«У «Финикса» нет проблем с навыками. Нужно не бояться грязной работы. Нужно выходить и устраивать зарубу. Может быть, это и есть та грубость и жёсткость, о которой я говорю. Получить удар, встать на ноги и ударить кого-нибудь самому», — приводит слова Хэммон Burn City Sports.

Вчера, 20 декабря, в Портленде (США) на арене «Мода-центр» состоялся матч регулярного сезона НБА, в котором встретились местный «Портленд Трэйл Блэйзерс» и «Финикс Санз». Хозяева победили со счётом 109:104.

Самым результативным игроком матча стал форвард «Финикса» Кевин Дюрант. На его счету 40 очков, четыре подбора и пять результативных передач.