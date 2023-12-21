Игрок УНИКСа Иван Лазарев может принять участие в матче с «Минском» после травмы

Центровой казанского УНИКСа Иван Лазарев может появиться на паркете в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ с белорусским «Минском», так как залечил свою травму. Об этом игрок сообщил в своих социальных сетях.

Отметим, что УНИКС является действующим чемпионом Единой лиги ВТБ. В финале прошлого сезона команда из Казани победила краснодарский «Локомотив-Кубань» со счётом 4-1. Это чемпионство стало первым в истории УНИКСа.

На данный момент УНИКС занимает второе место в турнирной таблице Единой лиги ВТБ. Казанский клуб уступает в чемпионате лишь московскому ЦСКА, который проиграл всего лишь два матча в сезоне.

Матч между УНИКСом и «Минском» состоится сегодня, 21 декабря, в 19:00 мск. Минчане – последние в турнирной таблице Единой лиги ВТБ. Команда из столицы Беларуси проиграла все сыгранные матчи – 17.

Купить билет на матч можно с помощью нашего сервиса «Билеты»