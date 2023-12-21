Йокич подписал контракт с китайским брендом обуви. Nike отказалась от двукратного MVP

Центровой «Денвер Наггетс» Никола Йокич подписал многолетний контракт с китайским брендом обуви 361. Об этом сообщил журналист Ник Депола в социальной сети X (ранее Twitter).

По данным источника, Йокич станет ведущим мировым лицом китайского бренда.

28-летний Йокич на протяжении всей своей карьеры носил Nike Air Zoom G.T. Jump, однако компания Nike так и не предложила ему собственную линейку кроссовок. В связи с этим баскетболист решил заключить контракт с китайским брендом.

Отметим, что, помимо Йокича, бренд 361 сотрудничает с напарниками Николы по «Денверу» Аароном Гордоном и Кентавиусом Колдуэлл-Поупом.

Напомним, «Денвер Наггетс» впервые в истории в прошлом сезоне стал чемпионом Национальной баскетбольной ассоциации. Клуб из Колорадо во главе с Йокичем обыграл в финале «Майами Хит» со счётом 4-1.