Тренер «Локомотива» Секулич назвал главную силу «Уралмаша» перед очным матчем

Главный тренер краснодарского «Локомотива-Кубань» Александр Секулич поделился ожиданиями от матча с екатеринбургским «Уралмашем» в рамках регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ.

«Уралмаш» – очень опытная команда, они хорошо читают игру, в нападении играют очень разнообразно, знают, как действовать против разных оборонительных построений, у них много наигранных комбинаций. Именно командное нападение я бы назвал их главной силой.

Как этому противостоять? Командной защитой. Нужно не бояться плотного контакта и грамотно подстраховывать друг друга. Это не только помешает им забивать, но и даст нам набирать лёгкие очки в быстрых отрывах. У нас есть ресурсы, чтобы победить “Уралмаш”, но ими надо правильно воспользоваться, играть агрессивно и сфокусированно», – приводит слова Секулича официальный сайт «Локомотива-Кубань».

На данный момент «Локомотив-Кубань» занимает четвёртое место в турнирной таблице Единой лиги ВТБ. Подопечные Секулича победили в 11 матчах из 17 сыгранных. Дебютант Единой лиги ВТБ «Уралмаш» расположился на восьмой строчке турнирной таблицы чемпионата с балансом побед и поражений – 8-9.