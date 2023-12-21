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Тренер «Локомотива» Секулич назвал главную силу «Уралмаша» перед очным матчем

Тренер «Локомотива» Секулич назвал главную силу «Уралмаша» перед очным матчем
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Главный тренер краснодарского «Локомотива-Кубань» Александр Секулич поделился ожиданиями от матча с екатеринбургским «Уралмашем» в рамках регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ.

Единая лига ВТБ. Календарь
Единая лига ВТБ. Турнирная таблица

«Уралмаш» – очень опытная команда, они хорошо читают игру, в нападении играют очень разнообразно, знают, как действовать против разных оборонительных построений, у них много наигранных комбинаций. Именно командное нападение я бы назвал их главной силой.

Как этому противостоять? Командной защитой. Нужно не бояться плотного контакта и грамотно подстраховывать друг друга. Это не только помешает им забивать, но и даст нам набирать лёгкие очки в быстрых отрывах. У нас есть ресурсы, чтобы победить “Уралмаш”, но ими надо правильно воспользоваться, играть агрессивно и сфокусированно», – приводит слова Секулича официальный сайт «Локомотива-Кубань».

На данный момент «Локомотив-Кубань» занимает четвёртое место в турнирной таблице Единой лиги ВТБ. Подопечные Секулича победили в 11 матчах из 17 сыгранных. Дебютант Единой лиги ВТБ «Уралмаш» расположился на восьмой строчке турнирной таблицы чемпионата с балансом побед и поражений – 8-9.

Единая лига ВТБ . 1-й этап
21 декабря 2023, четверг. 20:00 МСК
Локомотив-Кубань
Краснодар
Не начался
Уралмаш
Екатеринбург
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
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