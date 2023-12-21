Кайл Курич: в начале сезона «Зенит» был ленивым и слишком самоуверенным

Баскетболист «Зенита» Кайл Курич назвал причины невнятного старта команды в нынешнем сезоне Единой лиги ВТБ.

Петербургский клуб в начале чемпионата проиграл четыре матча в восьми встречах.

«Мы хорошо играли во время предсезонки, выиграли оба турнира. Может быть, после немного расслабились, думали, что просто начнем сезон, выйдем на паркет и выиграем. Думаю, мы стали немного ленивыми, слишком самоуверенными, и перестали работать. Но за последние пару месяцев мы стали лучше, я это чувствую, мы уже лучше играем друг с другом. Да, пока все еще есть трудности, мы проиграли ЦСКА на выезде, но это случилось в овертайме», — сказал Курич в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Зотеевым.

Читайте эксклюзивное интервью баскетболиста «Зенита» Кайла Курича на «Чемпионате» 22 декабря в 08:00 мск.

Купить билет на матч можно с помощью нашего сервиса «Билеты»