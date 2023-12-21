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Тренер «Клипперс» Лю рассказал о влиянии Хардена на игру Леонарда и Джорджа

Тренер «Клипперс» Лю рассказал о влиянии Хардена на игру Леонарда и Джорджа
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Главный тренер «Лос-Анджелес Клипперс» Тайрон Лю объяснил, почему разыгрывающий команды Джеймс Харден облегчает игру форвардам Каваю Леонарду и Полу Джорджу.

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«Невероятно здорово, что у нас есть Джеймс (Харден). Он помогает всем совершать открытые броски, даже на трёхочковой дуге. Раньше им (Леонарду и Джорджу) приходилось самим находить каждый бросок или создавать его для себя», – сказал Тайрон Лю на пресс-конференции после матча с «Даллас Маверикс».

Напомним, «Лос-Анджелес Клипперс» победил в девяти матчах кряду в регулярном чемпионате Национальной баскетбольной ассоциации (НБА). Эта серия является самой продолжительной среди всех команд лиги. На данный момент клуб из Лос-Анджелеса занимает четвёртое место в турнирной таблице Западной конференции.

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