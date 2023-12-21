Отец Моранта сообщил о главной цели Джа в НБА после окончания дисквалификации

Американец Ти Морант, который является отцом разыгрывающего «Мемфис Гриззлиз» Джа Моранта, рассказал о главной цели лидера команды из Теннеси после того, как Морант-младший отбыл дисквалификацию в 25 матчей.

«Работа моего сына — пытаться выигрывать чемпионаты за «Мемфис Гриззлиз». Лицо лиги – это мнение других людей. Во-вторых, в лиге было много лиц, которые совершали вещи похуже, чем мой сын. Так почему же мой сын снова под гильотиной? Вы не можете так поступать со мной, вы не можете применять ко мне двойные стандарты и говорить о лице лиги. Работа моего сына — помочь «Мемфису» выиграть как можно больше игр, вот и всё, – приводит слова Ти Моранта Fadeaway World.

Напомним, НБА отстранила Моранта на 25 матчей за то, что Джа во второй раз появился на трансляции в одной из социальных сетей с пистолетом в руках.

Отметим, что в дебютном матче сезона Морант помог «Мемфису» обыграть «Нью-Орлеан Пеликанс» со счётом 115:113, записав на свой счёт 34 очка, восемь результативных передач и шесть подборов.