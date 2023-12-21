Джордан Пул дал чёткий ответ о сожалениях после ухода из «Голден Стэйт»

Атакующий защитник «Вашингтон Уизардс» Джордан Пул рассказал, сожалеет ли он после ухода из баскетбольного клуба «Голден Стэйт Уорриорз».

«Что я думаю о прошлом сезоне и о том, как всё прошло? Не хочу отвечать на этот вопрос.

Сожалею ли я о том, как всё это закончилось? Нет», – приводит слова Пула The Athletic.

Напомним, летом Пула обменяли из «Голден Стэйт Уорриорз» в «Вашингтон Уизардс» после невыразительного выступления в плей-офф, где Джордан принял участие в 13 матчах, в среднем набирая 10,3 очка, делая 3,5 передачи и 2,2 подбора при общем 34,1% реализации бросков с игры, трёхочковых — 25,4%. В регулярном чемпионате Пул набирал в среднем за игру 20,4 очка, делал 4,5 передачи и совершал 2,7 подбора.