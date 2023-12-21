Инсайдер назвал игроков, за которыми следит «Филадельфия»

Инсайдер и журналист The Athletic Шэмс Чарания сообщил, что «Филадельфия Сиксерс» всерьёз рассматривает варианты с обменом в команду Зака Лавина («Чикаго Буллз») и О Джи Ануноби («Торонто» Рэпторс»).

«Филадельфия» следит за рынком. У них есть три драфт-пика первого раунда, которые они могут обменять, и куча контрактов. Зак Лавин и О Джи Ануноби – это два игрока, за которыми наблюдает руководство «Сиксерс», – сказал Шэмс Чарания в эфире программы Fanduel.

Напомним, баскетболисты «Чикаго» и «Торонто» чаще других мелькают в вопросе обменов в Национальной баскетбольной ассоциации. Потому что команды показывают не лучшие результаты и могут перед дедлайном обменять своих ключевых баскетболистов.

К тому же руководство «Лос-Анджелес Лейкерс» пристально следит за баскетболистами «Чикаго» Лавином и Алексом Карузо.