УНИКС разгромил аутсайдера Единой лиги ВТБ «Минск»

Сегодня, 21 декабря, проходил матч регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ сезона-2023/2024, в котором встречались казанский УНИКС и белорусский «Минск». Игра проходила на стадионе «Баскет-холл» в Казани. Матч завершился победой УНИКСа со счётом 101:81.

Стартовый отрезок матча ушёл в копилку хозяев паркета, которые разобрались с оппонентом со счётом 21:15. Во второй четверти УНИКС продолжил отлично действовать на обеих сторонах площадки, оказавшись сильнее гостей с результатом 30:18. Итог первой половины – 51:33 в пользу команды из Казани.

После небольшого отдыха «Минск» проявил себя в третьей четверти: команда отлично отвечала на действия соперника и сумела сыграть с чемпионом Единой лиги ВТБ вничью – 31:31. Но заключительная десятиминутка отправилась в актив хозяев паркета – 19:17.

Напомним, «Минск» провёл 18 матчей в регулярном чемпионате Единой лиги ВТБ, проиграв все из них.