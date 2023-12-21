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УНИКС разгромил аутсайдера Единой лиги ВТБ «Минск»

УНИКС разгромил аутсайдера Единой лиги ВТБ «Минск»
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Сегодня, 21 декабря, проходил матч регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ сезона-2023/2024, в котором встречались казанский УНИКС и белорусский «Минск». Игра проходила на стадионе «Баскет-холл» в Казани. Матч завершился победой УНИКСа со счётом 101:81.

Единая лига ВТБ. Календарь
Единая лига ВТБ. Турнирная таблица

Стартовый отрезок матча ушёл в копилку хозяев паркета, которые разобрались с оппонентом со счётом 21:15. Во второй четверти УНИКС продолжил отлично действовать на обеих сторонах площадки, оказавшись сильнее гостей с результатом 30:18. Итог первой половины – 51:33 в пользу команды из Казани.

После небольшого отдыха «Минск» проявил себя в третьей четверти: команда отлично отвечала на действия соперника и сумела сыграть с чемпионом Единой лиги ВТБ вничью – 31:31. Но заключительная десятиминутка отправилась в актив хозяев паркета – 19:17.

Напомним, «Минск» провёл 18 матчей в регулярном чемпионате Единой лиги ВТБ, проиграв все из них.

Единая лига ВТБ . 1-й этап
21 декабря 2023, четверг. 19:00 МСК
УНИКС
Казань
Окончен
101 : 81
Минск
Минск
УНИКС: Грин - 22, Найт - 20, Рейнольдс - 16, Димитриевич - 11, Зайцев - 8, Бако - 8, Лабери - 7, Стуленков - 6, Комолов - 2, Лазарев - 1, Тихоненко, Колесников
Минск: Огунгбени-Джексон - 24, Мотовилов - 16, Коско - 12, Зечевич - 9, Чебашек - 8, Борисевич - 5, Куратник - 3, Стубеда - 2, Микульский - 2, Щербаков, Забелин, Паско
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