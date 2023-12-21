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30 очков Кайла Курича помогли «Зениту» победить «Астану» в Единой лиге ВТБ

30 очков Кайла Курича помогли «Зениту» победить «Астану» в Единой лиге ВТБ
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Сегодня, 21 декабря, проходил матч регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ сезона-2023/2024, в котором встречались санкт-петербургский «Зенит» и казахстанская «Астана». Игра проходила на стадионе «Арена» в Санкт-Петербурге. Матч завершился победой «Зенита» со счётом 95:79.

Единая лига ВТБ. Календарь
Единая лига ВТБ. Турнирная таблица

На протяжении большей части времени первой четверти команды шли вровень, но в итоге «Зенит» оказался немного сильнее – 28:26. В следующем игровом отрезке хозяева паркета добились более весомого преимущества – 19:15. Итоговый результат первой половины – 47:41 в пользу клуба из Санкт-Петербурга.

Подопечные Хавьера Паскуаля вышли на вторую половину максимально заряженными и продемонстрировали это на деле – команда разгромила оппонента со счётом 29:17. «Зенит» оторвался от соперника на большое расстояние, поэтому позволил себе немного расслабиться, отдав четверть с результатом 19:21.

Самыми результативными игроками матча стали атакующий защитник клуба из Санкт-Петербурга Кайл Курич и разыгрывающий «Астаны» Маркелл Джонсон, которые набрали по 30 очков каждый.

Единая лига ВТБ . 1-й этап
21 декабря 2023, четверг. 19:30 МСК
Зенит
Санкт-Петербург
Окончен
95 : 79
Астана
Астана
Зенит: Курич - 30, Эртель - 19, Хантер - 16, Дублевич - 12, Вольхин - 5, Морман - 5, Фрейзер - 4, Захаров - 2, Жбанов - 2, Герасимов, Клименко, Зубков
Астана: Джонсон - 30, Хэмм - 16, Канкел - 8, Хаасе - 7, Андерсон - 7, Дэвис - 6, Мурзагалиев - 5, Щербак, Марчук, Гаврилов, Айткали, Майдекин
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