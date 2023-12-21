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«Локомотив-Кубань» с большим преимуществом победил «Уралмаш»

«Локомотив-Кубань» с большим преимуществом победил «Уралмаш»
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Сегодня, 21 декабря, проходил матч регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ сезона-2023/2024, в котором встречались краснодарский «Локомотив-Кубань» и екатеринбургский «Уралмаш». Игра проходила на стадионе «Баскет-Холл» в Краснодаре. Матч завершился победой «Локомотива-Кубань» со счётом 98:73.

Единая лига ВТБ. Календарь
Единая лига ВТБ. Турнирная таблица

Хозяева из Краснодара с первых минут встречи задали такой темп, с которым не справились гости – «Локомотив-Кубань» победил в стартовой четверти со счётом 28:15. Но уже во втором игровом отрезке «Уралмаш» приспособился к действиям краснодарцев, уступив с разницей в одно очко – 26:27. Итоговый результат первой половины – 55:41 в пользу «Локомотива-Кубань».

Команды немного передохнули в большом перерыве, и клуб из Краснодара продолжил действовать чётко на обеих сторонах площадки, оказавшись сильнее соперника со счётом 22:17. В заключительной четверти матча краснодарцы спокойно довели дело до уверенной победы – 21:15.

Единая лига ВТБ . 1-й этап
21 декабря 2023, четверг. 20:00 МСК
Локомотив-Кубань
Краснодар
Окончен
98 : 73
Уралмаш
Екатеринбург
Локомотив-Кубань: Бэрфорд - 19, Мартюк - 13, Акун-Пёрселл - 12, Ведищев - 11, Елатонцев - 10, Уайт - 8, Емченко - 7, Узинский - 6, Щербенев - 5, Темиров - 5, Квитковских - 2, Близнюк
Уралмаш: Нэвелс - 20, Глазунов - 14, Эллис - 11, Захаров - 7, Нэльсон - 5, Писклов - 4, Михеев - 4, Новиков - 3, Перкинс - 2, Балашов - 2, Пынько - 1
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