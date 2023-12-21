«Локомотив-Кубань» с большим преимуществом победил «Уралмаш»

Сегодня, 21 декабря, проходил матч регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ сезона-2023/2024, в котором встречались краснодарский «Локомотив-Кубань» и екатеринбургский «Уралмаш». Игра проходила на стадионе «Баскет-Холл» в Краснодаре. Матч завершился победой «Локомотива-Кубань» со счётом 98:73.

Хозяева из Краснодара с первых минут встречи задали такой темп, с которым не справились гости – «Локомотив-Кубань» победил в стартовой четверти со счётом 28:15. Но уже во втором игровом отрезке «Уралмаш» приспособился к действиям краснодарцев, уступив с разницей в одно очко – 26:27. Итоговый результат первой половины – 55:41 в пользу «Локомотива-Кубань».

Команды немного передохнули в большом перерыве, и клуб из Краснодара продолжил действовать чётко на обеих сторонах площадки, оказавшись сильнее соперника со счётом 22:17. В заключительной четверти матча краснодарцы спокойно довели дело до уверенной победы – 21:15.