Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Реал Мадрид — Партизан. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
22:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

ESPN назвал главных претендентов на награду MVP после опроса журналистов

ESPN назвал главных претендентов на награду MVP после опроса журналистов
Аудио-версия:
Комментарии

Американский спортивный канал ESPN опубликовал список главных претендентов на награду самому ценному игроку сезона-2023/2024 (MVP) после опроса журналистов.

Центровой «Филадельфии Сиксерс» Джоэл Эмбиид возглавляет рейтинг в опросе журналистов, получив 63 голоса из 100 за первое место и 27 – за второе. Общее количество баллов баскетболиста «Сиксерс» составило 848.

Действующий чемпион Национальной баскетбольной ассоциации в составе «Денвер Наггетс» Никола Йокич, который при этом является MVP финальной серии, занимает вторую строчку в голосовании с 630 баллами. Следом расположились Яннис Адетокунбо (352), Шей Гилджес-Александер (340) и Лука Дончич (306).

Отметим, что действующим MVP НБА является Джоэл Эмбиид. Сербский центровой Йокич мог получить третью награду кряду, но в сезоне-2022/2023 её забрал игрок «Филадельфии».

Сейчас читают:
Йокич подписал контракт с китайским брендом обуви. Nike отказалась от двукратного MVP
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS
Партнерский контент

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2023
Приложение для Android