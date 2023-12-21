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ESPN назвал главных претендентов на награду MVP после опроса журналистов

Американский спортивный канал ESPN опубликовал список главных претендентов на награду самому ценному игроку сезона-2023/2024 (MVP) после опроса журналистов.

Центровой «Филадельфии Сиксерс» Джоэл Эмбиид возглавляет рейтинг в опросе журналистов, получив 63 голоса из 100 за первое место и 27 – за второе. Общее количество баллов баскетболиста «Сиксерс» составило 848.

Действующий чемпион Национальной баскетбольной ассоциации в составе «Денвер Наггетс» Никола Йокич, который при этом является MVP финальной серии, занимает вторую строчку в голосовании с 630 баллами. Следом расположились Яннис Адетокунбо (352), Шей Гилджес-Александер (340) и Лука Дончич (306).

Отметим, что действующим MVP НБА является Джоэл Эмбиид. Сербский центровой Йокич мог получить третью награду кряду, но в сезоне-2022/2023 её забрал игрок «Филадельфии».