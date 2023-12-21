Клэй Томпсон назвал игрока, без которого «Голден Стэйт» не победил бы в 2022 году

Атакующий защитник «Голден Стэйт Уорриорз» Клэй Томпсон сообщил, что команда из Сан-Франциско не завоевала бы чемпионство в сезоне-2021/2022 без бывшего игрока «воинов» Джордана Пула.

«Без него мы бы не выиграли чемпионат в 2022 году. Всё просто. Поэтому я надеюсь, что болельщики «Уорриорз» устроят ему отличный приём в пятницу вечером», – приводит слова Томпсона The Athletic.

Напомним, летом Пула обменяли из «Голден Стэйт Уорриорз» в «Вашингтон Уизардс» после невыразительного выступления в плей-офф, где Джордан принял участие в 13 матчах, в среднем набирая 10,3 очка, делая 3,5 передачи и 2,2 подбора при общем 34,1% реализации бросков с игры, трёхочковых — 25,4%.

Столичный клуб вместе с Пулом впервые в сезоне встретится с бывшей командой игрока в матче регулярного чемпионата НБА, который пройдёт 23 декабря в 6:00 мск.