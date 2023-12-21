Смуш Паркер рассказал о неуважении к себе со стороны легенды НБА Коби Брайанта

Бывший игрок «Лос-Анджелес Лейкерс» Смуш Паркер рассказал, как легендарный атакующий защитник «озёрников» Коби Брайант проявлял к нему неуважение.

«Этот человек никогда не разговаривал со мной… Я пытался наладить отношения с ним, пытался быть коллегой. Но как можно вообще играть вместе в течение двух сезонов и ни разу не разговаривать? … Я даже не собираюсь вдаваться в подробности того, насколько это было неуважительно», – приводит слова Паркера Clutch Points.

Напомним, Коби Брайант погиб 26 января 2020 года из-за крушения вертолёта. Плохие погодные условия привели к тому, что пилот не справился с управлением и врезался в склон горы. На борту вертолёта, кроме 41-летнего баскетболиста, были его 13-летняя дочь Джианна и шесть друзей семьи.