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Смуш Паркер рассказал о неуважении к себе со стороны легенды НБА Коби Брайанта

Смуш Паркер рассказал о неуважении к себе со стороны легенды НБА Коби Брайанта
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Бывший игрок «Лос-Анджелес Лейкерс» Смуш Паркер рассказал, как легендарный атакующий защитник «озёрников» Коби Брайант проявлял к нему неуважение.

«Этот человек никогда не разговаривал со мной… Я пытался наладить отношения с ним, пытался быть коллегой. Но как можно вообще играть вместе в течение двух сезонов и ни разу не разговаривать? … Я даже не собираюсь вдаваться в подробности того, насколько это было неуважительно», – приводит слова Паркера Clutch Points.

Напомним, Коби Брайант погиб 26 января 2020 года из-за крушения вертолёта. Плохие погодные условия привели к тому, что пилот не справился с управлением и врезался в склон горы. На борту вертолёта, кроме 41-летнего баскетболиста, были его 13-летняя дочь Джианна и шесть друзей семьи.

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