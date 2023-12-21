Хавьер Паскуаль назвал главные сложности в матче «Зенита» с «Астаной»

Главный тренер санкт-петербургского «Зенита» Хавьер Паскуаль подвёл итоги матча с казахстанской «Астаной» в рамках регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ.

«Мы счастливы победить, в этой игре до перерыва было сложно захватить лидерство. Мы недостаточно хорошо играли в обороне, в нападении было много возможностей для набора очков — лёгкие мячи, близкие мячи, — но по разным причинам мы не попадали. Начиная с третьей четверти, мы захватили инициативу и во второй половине играли неплохо и контролировали матч вплоть до конца. Так и победили», – приводит слова Паскуаля пресс-служба «Зенита».

Напомним, «Зенит» одержал домашнюю победу над «Астаной» со счётом 95:79. Благодаря этому результату клуб из Санкт-Петербурга догнал казанский УНИКС по победам в регулярном чемпионате Единой лиги ВТБ – у обеих команд 13 побед (УНИКС имеет матч в запасе). «Зенит» занимает третье место в турнирной таблице.