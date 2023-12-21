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Хавьер Паскуаль назвал главные сложности в матче «Зенита» с «Астаной»

Хавьер Паскуаль назвал главные сложности в матче «Зенита» с «Астаной»
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Главный тренер санкт-петербургского «Зенита» Хавьер Паскуаль подвёл итоги матча с казахстанской «Астаной» в рамках регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ.

Единая лига ВТБ. Календарь
Единая лига ВТБ. Турнирная таблица

«Мы счастливы победить, в этой игре до перерыва было сложно захватить лидерство. Мы недостаточно хорошо играли в обороне, в нападении было много возможностей для набора очков — лёгкие мячи, близкие мячи, — но по разным причинам мы не попадали. Начиная с третьей четверти, мы захватили инициативу и во второй половине играли неплохо и контролировали матч вплоть до конца. Так и победили», – приводит слова Паскуаля пресс-служба «Зенита».

Напомним, «Зенит» одержал домашнюю победу над «Астаной» со счётом 95:79. Благодаря этому результату клуб из Санкт-Петербурга догнал казанский УНИКС по победам в регулярном чемпионате Единой лиги ВТБ – у обеих команд 13 побед (УНИКС имеет матч в запасе). «Зенит» занимает третье место в турнирной таблице.

Единая лига ВТБ . 1-й этап
21 декабря 2023, четверг. 19:30 МСК
Зенит
Санкт-Петербург
Окончен
95 : 79
Астана
Астана
Зенит: Курич - 30, Эртель - 19, Хантер - 16, Дублевич - 12, Вольхин - 5, Морман - 5, Фрейзер - 4, Захаров - 2, Жбанов - 2, Герасимов, Клименко, Зубков
Астана: Джонсон - 30, Хэмм - 16, Канкел - 8, Хаасе - 7, Андерсон - 7, Дэвис - 6, Мурзагалиев - 5, Щербак, Марчук, Гаврилов, Айткали, Майдекин
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