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«Помощи не предвидится». Энтони Дэвис – о серии поражений «Лейкерс»

«Помощи не предвидится». Энтони Дэвис – о серии поражений «Лейкерс»
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Тяжёлый форвард «Лос-Анджелес Лейкерс» Энтони Дэвис поделился мнением насчёт того, что команда из Калифорнии проиграла в последних четырёх матчах из пяти сыгранных в регулярном чемпионате Национальной баскетбольной ассоциации.

НБА. Календарь
НБА. Турнирная таблица

«Перерыва не будет, помощи не предвидится, кавалерии нет. Мы должны сделать это в этой раздевалке. Нам просто нужно найти способ попасть в череду побед.

Очевидно, когда проигрываешь пару матчей, особенно подряд, это начинает затягиваться. Все хотят победить, и просто добиться этой победы. Нужно продолжать двигаться дальше», – сказал Дэвис на пресс-конференции после матча с «Чикаго Буллз».

В последнем матче клуб из Лос-Анджелеса уступил «Чикаго Буллз» со счётом 108:124. Команда из Калифорнии на данный момент занимает восьмое место в турнирной таблице Западной конференции.

НБА - регулярный чемпионат
21 декабря 2023, четверг. 04:00 МСК
Чикаго Буллз
Чикаго
Окончен
124 : 108
Лос-Анджелес Лейкерс
Лос-Анджелес
Чикаго Буллз: Дерозан - 27, Уайт - 17, Карузо - 15, Уильямс - 15, Досунму - 14, Вучевич - 13, Драммонд - 11, Картер - 10, Терри - 2, Крэйг, Филлипс, Тэйлор
Лос-Анджелес Лейкерс: Джеймс - 25, Ривз - 21, Дэвис - 19, Принс - 16, Реддиш - 13, Хатимура - 5, Винсент - 3, Расселл - 2, Вандербилт - 2, Хэйс - 2, Кристи, Льюис, Вуд
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