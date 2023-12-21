«Помощи не предвидится». Энтони Дэвис – о серии поражений «Лейкерс»

Тяжёлый форвард «Лос-Анджелес Лейкерс» Энтони Дэвис поделился мнением насчёт того, что команда из Калифорнии проиграла в последних четырёх матчах из пяти сыгранных в регулярном чемпионате Национальной баскетбольной ассоциации.

«Перерыва не будет, помощи не предвидится, кавалерии нет. Мы должны сделать это в этой раздевалке. Нам просто нужно найти способ попасть в череду побед.

Очевидно, когда проигрываешь пару матчей, особенно подряд, это начинает затягиваться. Все хотят победить, и просто добиться этой победы. Нужно продолжать двигаться дальше», – сказал Дэвис на пресс-конференции после матча с «Чикаго Буллз».

В последнем матче клуб из Лос-Анджелеса уступил «Чикаго Буллз» со счётом 108:124. Команда из Калифорнии на данный момент занимает восьмое место в турнирной таблице Западной конференции.