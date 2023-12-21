Джоэл Эмбиид рассказал о шансах выиграть вторую награду MVP подряд

Центровой «Филадельфии Сиксерс» Джоэл Эмбиид рассказал, что намерен до последнего сражаться за награду самому ценному игроку сезона-2023/2024.

«Очевидно, что главная и конечная цель — это чемпионство. А потом вы можете подумать о большем. Но вы знаете, вы должны собрать все это воедино. Одна, две, три награды MVP и куча чемпионств.

У меня довольно хорошие шансы выиграть еще одну награду MVP. Если у меня есть шанс побороться за награду, то почему бы и нет? Я хочу выиграть все. Я не стесняюсь этого. Я не буду сидеть здесь и говорить: «О, меня это не волнует». Я хочу получить все, что смогу», – приводит слова Эмбиида ESPN.

Напомним, что Эмбиид является действующим обладателем награды. До этого дважды титул MVP регулярного чемпионата доставался центровому «Денвер Наггетс» Николе Йокичу.