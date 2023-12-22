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«Реал» разгромил «Партизан» и другие результаты игрового дня Евролиги 21 декабря

21 декабря проходили матчи 16-го тура Евролиги. В одном из самых престижных баскетбольных турниров встречались клубы из Израиля, Сербии, Испании и Италии.

Предлагаем ознакомиться с результатами матчей, которые проходили 21 декабря в Евролиге:

«Маккаби Тель-Авив» – «Црвена Звезда» – 92:98;

«Валенсия» – «Виртус Болонья» – 79:71;

«Реал» – «Партизан» – 91:75.

Отметим, что «Реал» по-прежнему возглавляет турнирную таблицу Евролиги. Клуб из Мадрида проиграл всего одну игру из 16 сыгранных в европейском первенстве –команда уступила турецкому «Фенербахче» в овертайме со счётом 99:100.

Напомним, что мадридский клуб является действующим чемпионом Евролиги. В финальном матче прошлого сезона «Реал» обыграл греческий «Олимпиакос» со счётом 79:78.