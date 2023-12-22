«Реал» разгромил «Партизан» и другие результаты игрового дня Евролиги 21 декабря
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21 декабря проходили матчи 16-го тура Евролиги. В одном из самых престижных баскетбольных турниров встречались клубы из Израиля, Сербии, Испании и Италии.
Предлагаем ознакомиться с результатами матчей, которые проходили 21 декабря в Евролиге:
«Маккаби Тель-Авив» – «Црвена Звезда» – 92:98;
«Валенсия» – «Виртус Болонья» – 79:71;
«Реал» – «Партизан» – 91:75.
Евролига . Регулярный чемпионат. 16-й тур
21 декабря 2023, четверг. 22:05 МСК
Маккаби Тель-Авив
Тель-Авив, Израиль
Окончен
92 : 98
Црвена Звезда
Белград, Сербия
Маккаби Тель-Авив: Cleveland, Уэбб III, Браун, Болдуин, Менко, Соркин, Риверо, Коэн, Mayer, Небо, Блатт, Колсон
Црвена Звезда: Лазаревич, Теодосич, Ханга, Давидовац, Митрович , Лазич, Симонович, Тоби, Боломбой, Недович, Гедрайтис, dos Santos
Евролига . Регулярный чемпионат. 16-й тур
21 декабря 2023, четверг. 22:30 МСК
Валенсия
Валенсия, Испания
Окончен
79 : 71
Виртус Болонья
Болонья, Италия
Валенсия: Пуэрто, Рейверс, Прадилья, Лопес-Аростеги, Джонс, Ferrando, Inglis, Jovic, Туре, Херманнссон, Робертсон, Дэвис
Виртус Болонья: Кординье, Лундберг, Белинелли, Пайола, Смит, Добрич, Cacok, Шенгелия, Хэкетт, Полонара, Данстон, Абасс
Евролига . Регулярный чемпионат. 16-й тур
21 декабря 2023, четверг. 22:45 МСК
Реал Мадрид
Мадрид, Испания
Окончен
91 : 75
Партизан
Белград, Сербия
Реал Мадрид: Козёр, Фернандес, Абальде, Кампаццо, Хезонья, Алосен, Родригес, Пуарье, Тавареш, Льюль, Ндиайе, Муса
Партизан: Вукчевич, Ледей, Копривица, Пантер, Смайлагич, Ярамаз, Нанналли, Анджушич, Дозьер, Понитка, Камински, Caboclo
Отметим, что «Реал» по-прежнему возглавляет турнирную таблицу Евролиги. Клуб из Мадрида проиграл всего одну игру из 16 сыгранных в европейском первенстве –команда уступила турецкому «Фенербахче» в овертайме со счётом 99:100.
Напомним, что мадридский клуб является действующим чемпионом Евролиги. В финальном матче прошлого сезона «Реал» обыграл греческий «Олимпиакос» со счётом 79:78.
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