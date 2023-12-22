Чет Холмгрен исполнил данк после навеса самому себе от щита

На данный момент проходит матч регулярного сезона Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), в котором «Оклахома-Сити Тандер» принимает «Лос-Анджелес Клипперс». На момент написания новости счёт — 109:92 в пользу хозяев.

Центровой «Оклахомы» Чет Холмгрен в начале третьей четверти стал автором эффектного момент, совершив данк после навеса самому себе от щита. После этого «Тандер» снова повели в счёте. Сейчас на счету Холмгрена 21 очко.

Видео можно посмотреть на канале Chaz NBA в YouTube. Права на видео принадлежат NBA MEDIA VENTURES, LLC.

В нынешнем сезоне 21-летний баскетболист принял участие в 25 матчах, набирая в среднем 16,9 очка, восемь подборов и 2,8 блок-шота при общем проценте реализации бросков с игры 52,1, трёхочковых — 37,3.