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Чет Холмгрен исполнил данк после навеса самому себе от щита

Чет Холмгрен исполнил данк после навеса самому себе от щита
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На данный момент проходит матч регулярного сезона Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), в котором «Оклахома-Сити Тандер» принимает «Лос-Анджелес Клипперс». На момент написания новости счёт — 109:92 в пользу хозяев.

Регулярка НБА. Календарь
Регулярка НБА. Турнирная таблица

Центровой «Оклахомы» Чет Холмгрен в начале третьей четверти стал автором эффектного момент, совершив данк после навеса самому себе от щита. После этого «Тандер» снова повели в счёте. Сейчас на счету Холмгрена 21 очко.

Видео можно посмотреть на канале Chaz NBA в YouTube. Права на видео принадлежат NBA MEDIA VENTURES, LLC.

В нынешнем сезоне 21-летний баскетболист принял участие в 25 матчах, набирая в среднем 16,9 очка, восемь подборов и 2,8 блок-шота при общем проценте реализации бросков с игры 52,1, трёхочковых — 37,3.

НБА - регулярный чемпионат
22 декабря 2023, пятница. 04:00 МСК
Оклахома-Сити Тандер
Оклахома-Сити
Окончен
134 : 115
Лос-Анджелес Клипперс
Лос-Анджелес
Оклахома-Сити Тандер: Гилджес-Александер - 31, Холмгрен - 23, Дорт - 21, Уильямс - 13, Гидди - 11, Джо - 11, Уиггинс - 8, Дженг - 7, Уильямс - 5, Уильямс - 2, Уоллес - 2, Дав. Бертанс, Манн, Мицич, Сарр
Лос-Анджелес Клипперс: Харден - 23, Джордж - 22, Пауэлл - 16, Уэстбрук - 15, Коффи - 9, Бостон - 7, Хиланд - 6, Зубац - 6, Мэнн - 5, Тайс - 4, Браун - 2, Такер
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