Фанаты «Детройта» скандировали «продайте команду» после 25-го поражения подряд

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Сегодня, 22 декабря, завершился очередной матч регулярного сезона Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), в котором «Детройт Пистонс» принимал «Юту Джаз». Победу одержали гости со счётом 119:111.

Как только стало известно, что баскетболисты «Детройта» потерпели 25-е поражение кряду, местные болельщики начали скандировать «продайте команду», выражая таким образом недовольство результатами клуба.

Видео можно посмотреть на канале Chaz NBA в YouTube. Права на видео принадлежат NBA MEDIA VENTURES, LLC.

Самым результативным игроком матча стал разыгрывающий «Пистонс» Кейд Каннингем. На его счету 28 очков, семь подборов и 10 результативных передач. Его партнёр по команде разыгрывающий Джейден Айви отметился 24 очками, пятью подборами и семью передачами.