Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Анадолу Эфес — Баскония. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
20:15 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Фанаты «Детройта» скандировали «продайте команду» после 25-го поражения подряд

Фанаты «Детройта» скандировали «продайте команду» после 25-го поражения подряд
Аудио-версия:
Комментарии

Сегодня, 22 декабря, завершился очередной матч регулярного сезона Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), в котором «Детройт Пистонс» принимал «Юту Джаз». Победу одержали гости со счётом 119:111.

Регулярка НБА. Календарь
Регулярка НБА. Турнирная таблица

Как только стало известно, что баскетболисты «Детройта» потерпели 25-е поражение кряду, местные болельщики начали скандировать «продайте команду», выражая таким образом недовольство результатами клуба.

Видео можно посмотреть на канале Chaz NBA в YouTube. Права на видео принадлежат NBA MEDIA VENTURES, LLC.

Самым результативным игроком матча стал разыгрывающий «Пистонс» Кейд Каннингем. На его счету 28 очков, семь подборов и 10 результативных передач. Его партнёр по команде разыгрывающий Джейден Айви отметился 24 очками, пятью подборами и семью передачами.

НБА - регулярный чемпионат
22 декабря 2023, пятница. 03:00 МСК
Детройт Пистонс
Детройт
Окончен
111 : 119
Юта Джаз
Ньютаун
Детройт Пистонс: Каннингем - 28, Айви - 24, Багли III - 22, Сассер - 8, Богданович - 8, Томпсон - 7, Стюарт - 7, Бёркс - 5, Уайзмен - 2, Ливерс, Нокс, Харрис
Юта Джаз: Олиник - 27, Секстон - 19, Агбаджи - 18, Фонтеккио - 16, Данн - 13, Коллинс - 13, Хендрикс - 7, Кесслер - 4, Саманич - 2, Джузэнг
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS
Партнерский контент

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2023
Приложение для Android