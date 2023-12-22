Все результаты игрового дня НБА 22 декабря

Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

Сегодня, 22 декабря, состоялось восемь матчей в рамках регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации.

Регулярный чемпионат НБА. 22 декабря. Результаты:

«Детройт Пистонс» — «Юта Джаз» — 111:119.

«Кливленд Кавальерс» — «Нью-Орлеан Пеликанс» — 104:123.

«Мемфис Гриззлис» — «Индиана Пэйсерс» — 116:103.

«Милуоки Бакс» — «Орландо Мэджик» — 118:114.

«Оклахома-Сити Тандер» — «Лос-Анджелес Клипперс» — 134:115.

«Чикаго Буллз» — «Сан-Антонио Спёрс» — 114:95.

«Миннесота Тимбервулвз» — «Лос-Анджелес Лейкерс» — 118:111.

«Портленд Трэйл Блэйзерс» — «Вашингтон Уизардс» — 117:118.

Отметим, что «Мемфис Гриззлис» одержал вторую победу подряд после возвращения разыгрывающего Джа Моранта, отбывавшего 25-матчевую дисквалификацию. До этого у клуба была серия из пяти поражений.