Все результаты игрового дня НБА 22 декабря

Сегодня, 22 декабря, состоялось восемь матчей в рамках регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации.
Регулярный чемпионат НБА. 22 декабря. Результаты:
«Детройт Пистонс» — «Юта Джаз» — 111:119.
«Кливленд Кавальерс» — «Нью-Орлеан Пеликанс» — 104:123.
«Мемфис Гриззлис» — «Индиана Пэйсерс» — 116:103.
«Милуоки Бакс» — «Орландо Мэджик» — 118:114.
«Оклахома-Сити Тандер» — «Лос-Анджелес Клипперс» — 134:115.
«Чикаго Буллз» — «Сан-Антонио Спёрс» — 114:95.
«Миннесота Тимбервулвз» — «Лос-Анджелес Лейкерс» — 118:111.
«Портленд Трэйл Блэйзерс» — «Вашингтон Уизардс» — 117:118.
Отметим, что «Мемфис Гриззлис» одержал вторую победу подряд после возвращения разыгрывающего Джа Моранта, отбывавшего 25-матчевую дисквалификацию. До этого у клуба была серия из пяти поражений.
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