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Все результаты игрового дня НБА 22 декабря

Все результаты игрового дня НБА 22 декабря
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Сегодня, 22 декабря, состоялось восемь матчей в рамках регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации.

Регулярный чемпионат НБА. Календарь
Регулярный чемпионат НБА. Турнирная таблица

Регулярный чемпионат НБА. 22 декабря. Результаты:

«Детройт Пистонс» — «Юта Джаз» — 111:119.
«Кливленд Кавальерс» — «Нью-Орлеан Пеликанс» — 104:123.
«Мемфис Гриззлис» — «Индиана Пэйсерс» — 116:103.
«Милуоки Бакс» — «Орландо Мэджик» — 118:114.
«Оклахома-Сити Тандер» — «Лос-Анджелес Клипперс» — 134:115.
«Чикаго Буллз» — «Сан-Антонио Спёрс» — 114:95.
«Миннесота Тимбервулвз» — «Лос-Анджелес Лейкерс» — 118:111.
«Портленд Трэйл Блэйзерс» — «Вашингтон Уизардс» — 117:118.

Отметим, что «Мемфис Гриззлис» одержал вторую победу подряд после возвращения разыгрывающего Джа Моранта, отбывавшего 25-матчевую дисквалификацию. До этого у клуба была серия из пяти поражений.

НБА - регулярный чемпионат
22 декабря 2023, пятница. 03:00 МСК
Детройт Пистонс
Детройт
Окончен
111 : 119
Юта Джаз
Ньютаун
Детройт Пистонс: Каннингем - 28, Айви - 24, Багли III - 22, Сассер - 8, Богданович - 8, Томпсон - 7, Стюарт - 7, Бёркс - 5, Уайзмен - 2, Нокс, Хейз, Ливерс, Харрис
Юта Джаз: Олиник - 27, Секстон - 19, Агбаджи - 18, Фонтеккио - 16, Данн - 13, Коллинс - 13, Хендрикс - 7, Кесслер - 4, Саманич - 2, Джордж, Джузэнг, Юртсевен
НБА - регулярный чемпионат
22 декабря 2023, пятница. 03:00 МСК
Детройт Пистонс
Детройт
Окончен
111 : 119
Юта Джаз
Ньютаун
Детройт Пистонс: Каннингем - 28, Айви - 24, Багли III - 22, Сассер - 8, Богданович - 8, Томпсон - 7, Стюарт - 7, Бёркс - 5, Уайзмен - 2, Нокс, Хейз, Ливерс, Харрис
Юта Джаз: Олиник - 27, Секстон - 19, Агбаджи - 18, Фонтеккио - 16, Данн - 13, Коллинс - 13, Хендрикс - 7, Кесслер - 4, Саманич - 2, Джордж, Джузэнг, Юртсевен
НБА - регулярный чемпионат
22 декабря 2023, пятница. 04:00 МСК
Мемфис Гриззлиз
Мемфис
Окончен
116 : 103
Индиана Пэйсерс
Индианаполис
Мемфис Гриззлиз: Бейн - 31, Джексон - 21, Морант - 20, Уильямс - 16, Альдама - 13, Кончар - 6, Тиллман - 5, Уильямс Мл. - 2, Бийомбо - 2, Гильярд, Родди, Роуз
Индиана Пэйсерс: Топпин - 22, Халибёртон - 17, Хилд - 15, Тёрнер - 15, Несмит - 14, Матурин - 6, Нембард - 6, Браун - 4, Макконнелл - 2, Джексон - 2, Нвора, Джонсон
НБА - регулярный чемпионат
22 декабря 2023, пятница. 04:00 МСК
Милуоки Бакс
Милуоки
Окончен
118 : 114
Орландо Мэджик
Орландо
Милуоки Бакс: Адетокунбо - 37, Лиллард - 24, Лопес - 14, Миддлтон - 14, Бисли - 8, Коннотон - 8, Портис - 6, Боучэмп - 5, Пэйн - 2, Грин, Лопес, Адетокунбо, Джексон
Орландо Мэджик: Вагнер - 29, Банкеро - 23, Вагнер - 21, Энтони - 18, Харрис - 14, Айзек - 4, Картер - 4, Блэк - 1, Хьюстан, Океке, Скофилд, Битадзе
НБА - регулярный чемпионат
22 декабря 2023, пятница. 04:00 МСК
Оклахома-Сити Тандер
Оклахома-Сити
Окончен
134 : 115
Лос-Анджелес Клипперс
Лос-Анджелес
Оклахома-Сити Тандер: Гилджес-Александер - 31, Холмгрен - 23, Дорт - 21, Уильямс - 13, Гидди - 11, Джо - 11, Уиггинс - 8, Дженг - 7, Уильямс - 5, Уильямс - 2, Уоллес - 2, Дав. Бертанс, Манн, Мицич, Сарр
Лос-Анджелес Клипперс: Харден - 23, Джордж - 22, Пауэлл - 16, Уэстбрук - 15, Коффи - 9, Бостон - 7, Хиланд - 6, Зубац - 6, Мэнн - 5, Тайс - 4, Браун - 2, Такер
НБА - регулярный чемпионат
22 декабря 2023, пятница. 04:00 МСК
Чикаго Буллз
Чикаго
Окончен
114 : 95
Сан-Антонио Спёрс
Сан-Антонио
Чикаго Буллз: Уайт - 22, Дерозан - 21, Уильямс - 18, Вучевич - 16, Драммонд - 12, Досунму - 11, Карузо - 8, Картер - 5, Терри - 1, Крэйг, Филлипс, Тэйлор
Сан-Антонио Спёрс: Васселл - 21, Коллинс - 14, Брэнэм - 13, Джонсон - 11, Сохан - 9, Джонс - 9, Вембаньяма - 7, Уэсли - 3, Макдермотт - 3, Шампани - 3, Осман - 2, Грэм, Сиссоко, Мамукелашвили
НБА - регулярный чемпионат
22 декабря 2023, пятница. 05:00 МСК
Миннесота Тимбервулвз
Миннеаполис
Окончен
118 : 111
Лос-Анджелес Лейкерс
Лос-Анджелес
Миннесота Тимбервулвз: Эдвардс - 27, Таунс - 21, Конли - 16, Гобер - 15, Макдэниелс - 14, Андерсон - 9, Рид - 9, Александер-Уолкер - 5, Браун - 2, Маклафлин, Мур, Милтон, Гарза
Лос-Анджелес Лейкерс: Дэвис - 31, Ривз - 20, Хатимура - 18, Расселл - 17, Принс - 14, Реддиш - 8, Хэйс - 3, Худ-Скифино, Вандербилт, Кристи, Льюис, Вуд
НБА - регулярный чемпионат
22 декабря 2023, пятница. 06:00 МСК
Портленд Трэйл Блэйзерс
Портленд
Окончен
117 : 118
Вашингтон Уизардс
Вашингтон
Портленд Трэйл Блэйзерс: Саймонс - 41, Эйтон - 23, Грант - 20, Рит - 10, Уокер - 8, Брогдон - 7, Хендерсон - 4, Камара - 4, Тибулл, Мэйс, Мюррэй, Браун, Уэйнрайт
Вашингтон Уизардс: Кузма - 32, Джонс - 24, Гэффорд - 16, Авдия - 13, Пул - 13, Кисперт - 9, Мускала - 5, Галлинари - 4, Кулибали - 2, Батлер, Болдуин Мл., Роллинз, Гилл, Оморуи
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