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Перасович назвал слабые места в игре УНИКСА после победного матча с «Минском»

Перасович назвал слабые места в игре УНИКСА после победного матча с «Минском»
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Главный тренер УНИКСа Велимир Перасович высказался после победы в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ с «Минском».

«В первую очередь поздравляю своих игроков. Всегда важно побеждать. Мы начали матч с концентрацией и хорошей защитой. В первой половине у нас было два неудачных отрезка, когда соперник подобрался к нам в счёте. Но в остальное время мы доминировали и уже до перерыва добились комфортного задела, который позволил нам подойти к завершающей части матча без особых проблем. Конечно, в некоторых аспектах игры сегодня мы не были так хороши. В частности, нам не удавалось сдержать некоторых скоростных баскетболистов «Минска». Справедливости ради, нелегко играть каждые три дня. Надеюсь, в следующих матчах мы будем лучше в этих компонентах», — приводит слова Перасовича сайт Единой лиги ВТБ.

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