Тренер «Локомотива» признался, что не ожидал такой крупной победы над «Уралмашем»

Главный тренер краснодарского «Локомотива-Кубань» Александр Секулич прокомментировал победу в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ с екатеринбургским «Уралмашем» (98:73).

«Хорошая победа. Признаюсь, я не ожидал, что разрыв в счёте будет настолько крупным. Но мы, определённо, сыграли гораздо лучше, чем в Екатеринбурге, и можем искренне быть довольными этой победой. У нас большое преимущество в подборах. Мы атаковали с очень хорошим процентом. И бежали тоже хорошо – 30 очков или около того набрали в быстрых отрывах. В трёх четвертях мы не позволили сопернику набрать больше 17 очков. А во второй, когда «Уралмаш» набрал 26, у них очень хорошо полетело – сразу семь точных трёхочковых.

Одной из наших приоритетных целей была нейтрализация Октавиуса Эллиса. Даже несмотря на то, что он всё равно набрал дабл-дабл, считаю, что в атакующих действиях мы хорошо его ограничили», — приводит слова Секулича сайт Единой лиги ВТБ.